НАСА нашло на спутнике Сатурна источники жизни (ВИДЕО)

Исследователи ​NASA обнаружили доказательства того, что «наиболее подходящими местами» для поиска внеземной жизни являются спутник Юпитера Европа, а также спутник Сатурна Энцелад, сообщает РБК со ссылкой на CNN и представленное в Вашингтоне исследование космического ведомства.

. @CassiniSaturn discovered ingredients for life in the plume of particles spraying from Enceladus: https://t.co/BmW9P9kv9c #OceanWorlds pic.twitter.com/IN3ohXxjkb

К подобным выводам специалисты, по данным телеканала, пришли в результате новых наблюдений за «этими активными океанскими мирами» в нашей солнечной системе. Так, космический аппарат Cassini, как рассказали исследователи, при помощи масс-спектрометра обнаружил обилие молекул ужшкммт водорода в струях воды, поднимающихся из трещин «тигровой полосы» на ледяной поверхности Энцелада.

Этот спутник Сатурна, как отметили ученые, с точки зрения потенциальной пригодности для обитания обладает «всеми ключевыми факторами для жизни», о которых знает современная наука. Он, по данным экспертов NASA, является шестым по величине спутником Сатурна. Поверхность Энцелада, как отметили ученые, покрыта льдом, однако под ней находится океан, в котором могут образовываться элементы, служащие источниками жизни.​

.@NASAHubble has captured even more evidence of water vapor plumes on Jupiter's icy moon Europa. More: https://t.co/EXf2dtbbwE #OceanWorlds pic.twitter.com/mAv1dqGqj0