Рецепт кулича на Пасху: как приготовить кулич пасхальный, простые рецепты с ФОТО пошагово

Читайте в подборке TopNews пошаговые рецепты приготовления куличей к Пасхе с ФОТО.

Куличи: пасхальные рецепты приготовления с ФОТО

Кулич является одним из главных атрибутов предстоящего празднования Пасхи. Существует огромное количество рецептов этого блюда, однако большинство из них трудоемкие и требует соблюдения огромного количества нюансов.

TopNews подготовил два простых рецепта кулича на Пасху, которые обязательно помогут испечь прекрасный куличь даже не самому опытному кулинару.

Рецепт кулича ужшкммт на Пасху

Ингредиенты:

— 500-600 гр муки

— 250 молока

— один ст сахара

— 125 гр слив масла

— 2 куриных яйца + 2 желтка

— 60 грамм изюма

— 35 гр дрожжей

— ванильный сахар и щепотка соли.

В сотейнике прогреваем молоко, добавляем туда дрожжи и разминаем равномерно, чтобы не было комочков. Все перемешиваем венчиком. В опару добавляем полстакана сахара, остальную половину оставим для теста. Опять перемешиваем и постепенно добавляем 2 стакана муки. Опару убираем в теплое место на тридцать минут. Опара увеличится в несколько раз.

Для теста сначала промываем изюм и выкладываем его на салфетку. Помещаем в чашу миксера 2 желтка и 2 яйца. Взбиваем, после высыпаем ванильный сахар, соль и полстакана сахара. Взбиваем все до однородной массы.

В опару добавляем взбитые миксером яйца с сахаром, перемешиваем лопаткой. Добавляем муку, только не всю сразу, а постепенно, при этом помешивая. Добавляем масло растопленное и продолжаем добавлять оставшуюся муку. Замешиваем тесто руками – оно должно отставать от ваших рук и не прилипать к стенкам посуды. Убираем готовое тесто на час в теплое место, накрыв пленкой или полотенцем.

Добавляем в тесто изюм, еще раз перемешиваем. Затем смазывае маслом формы для выпекания куличей. Наполнить формы нужно на 2/3 части. Подождать, когда тесто немного поднимется и можно уже отправлять в духовку. Чтобы тесто не сохло, можно поставить в духовку стакан с водой. Выпекать примерно 40 минут.

Простой рецепт кулича на Пасху

Чтобы подготовить для теста дрожжи, замесите 200 гр. муки, молоко и разрыхлитель, и оставьте подниматься при комнатной температуре на 45 минут. Яйца делим на белки и желтки.

После того как объем опары увеличился вдвое, добавляем соль, потом растертые желтки и сливочное масло.

Смешать тесто и опару, добавить изюм и обжаренный миндаль и снова все превосходно вымесить на протяжении 20 минут. Сейчас готовим крем. Для этого в сметану добавляем сахарную пудру и превосходно взбиваем миксером. Оставьте опару на 30 минут. 2.

Вам пригодятся: 1 кг муки, 500 г молока, 50 г дрожжей, 5 яиц, 200 г сахара, 300 г сливочного масла, 200 г очищенного миндаля, 1 лимон, 1 стакан изюма, соль по вкусу.

Творог два раза протереть через сито. Продолжая взбивание, добавьте лимонный сок и сахарную пудру.

В опару добавьте взбитые яйца и, помешивая, влейте вначале растопленное сливочное масло, потом маргарин. Изюм замачиваем и превосходно просушиваем. Когда масса будет однородной добавьте еще 4 яйца и оставшуюся муку. Соду гасим лимонным соком и вливаем в тесто. Добавьте добавки и еще раз превосходно вымешайте. Тесто замешивается.

После того, как хлебопечь подаст знак, засыпать ошпаренный кипятком и обсушенный на полотенце, изюм. Когда тесто подошло, вмесите в него изюм и цедру, и разложите по бумажным формам. Белки взбить со щепоткой соли в пену, добавить сахар, взбивать до устойчивых пиков.

Украшать такие куличи следует только после того, как они остынут.