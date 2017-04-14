Страстная пятница 2017: что нельзя делать, приметы и обычаи

Страстная пятница в 2017 году: что можно и чего нельзя делать, приметы, обычаи, а также многое другое читайте в материале TopNews.

14 апреля 2017 года православные христиане встречают Страстную или Великую пятницу - самый скорбный из всех дней, что отмечается на Страстной седмице и предпоследним днем Великого поста.

В Страстную пятницу христиане вновь и вновь вспоминают последний земной день жизни Иисуса Христа.

Страстная пятница 2017: какого числа?

В 2017 году Страстная пятница приходится на 14 апреля. Согласно Евангелия именно в этот день Иисус был предан суду, совершил крестный путь на Голгофу, где и был распят. В Страстную пятницу ужшкммт завершилась земная жизнь Спасителя человечества.

Страстная пятница: история

В этот день Иисус Христос принял смерть на Голгофе. Затем стражники сняли Его тело с креста, после чего состоялось погребение Спасителя.

Чтобы подчеркнуть важность и трагичность этих событий, а также значение жертвы Христа, церковь не проводит в этот день литургию. Но во время вечерней службы читают особый канон "О распятии Господа" и выносят плащаницу – большой платок с изображением Иисуса, лежащего в гробу, в полный рост.

Плащаница устанавливается в центре храма, на возвышении, украшенном цветами и умащенном благовониями в знак скорби о смерти Христа.

Страстная пятница в 2017 году: что можно есть?

Согласно Уставу, верующим полагается на Страстную пятницу полностью воздерживаться от еды до выноса Плащаницы, а после этого можно есть только хлеб, сырые овощи-фрукты и пить воду.

Страстная пятница 2017: чего нельзя делать?

В Страстную пятницу имеется большое количество запретов, которые распространяются на всех православных христиан. До наших дней дошли следующие запреты:

В этот день не принято что-либо делать по хозяйству. Согласно преданию, хорошая хозяйка должна закончить все дела в Чистый четверг, а до Пасхи по дому не должно быть никаких занятий.

В память о тех неимоверных муках Христовых, которые он перенес, считалось, что в Страстную пятницу не следует протыкать землю железом, так как это является большим грехом, которые ведет к бедам. Проще говоря, в пятницу нельзя было боронить, пахать и тому подобное.

В Страстную пятницу под запретом находится любое веселье. В частности, нельзя было громко смеяться, разговаривать, гулять и петь. Тех, кто решится нарушить эту традицию, согласно древнему преданию, весь год будет слезливым.

Также в пятницу не разрешалось женщинам шить, резать и стирать, тогда как у мужчин под запретом находилось колка дров, а также всяческая работа топором и любым другим инвентарем из металла.

Что нужно сделать на Страстную пятницу?

После заутрени верующие приносили домой свечу, с которой стояли во время службы, и уже в жилище позволяли ей догорать.

Страстная пятница 2017: приметы и обычаи

В деревнях на Руси всю Страстную неделю крестьяне жгли на высоких пригорках костры, которые, как считалось, помогали защититься от злых духов и нечисти. Было приято, взяв в руки зажженную лучину, отгонять дьявола шумом, конским топотом, щелканьем крутом и размахиванием метлами.

Считается, что если отлучить ребенка от груди в Страстную пятницу, малыш вырастет сильным, здоровым и счастливым.

Если в этот день пасмурно, то хлеб будет с бурьяном;

Если в ночь на Великую пятницу небо звездное, то пшеница будет зернистой;

Посеянная в этот день петрушка, дает большой урожай. К слову, это единственное, что можно сеять на Страстную пятницу.