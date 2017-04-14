Курс доллара на сегодня, 14 апреля 2017: прогноз экспертов - рубль поддержит нефть и геополитика

Курс валют на сегодня, 14 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и поднял курс евро на сегодня, 14 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 14 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 14 апреля 2017 составляет 56,60 руб., курс евро на сегодня равен 60,28 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 14 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 54,99 руб. при покупке и 58,11 руб. при продаже банком, курс евро на 14 апреля 2017 равен 58,34 руб. и 61,84 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский констатирует, что ужшкммт пятница пройдет под эгидой фиксации прибыли и переосмысления событий текущей недели.

"Эскалация в начале недели конфликта в Сирии и ожидаемый кризис в российско-американских отношениях, и переговоры с госсекретарем США в Москве с позитивными комментариями Трампа, ожидающего нормального диалога с Россией, в конце", - цитирует Козловского "Российская Газета".

По словам специалиста, динамика рублевых пар за последние семь торговых дней показала зыбкость позиций покупателей российской валюты и неуверенность в дальнейшем укреплении рубля. Негатив приносит и Минэкономразвития: ведомство заявило накануне, что целевым уровнем является 62-63 рубля за доллар США.

Аналитики ожидают коррекции на рынке нефти. Так, североморский сорт Brent, согласно прогнозам, опустится к 54 долларам за баррель и отправит доллар к отметке в 56,50.

"У в начале следующей недели очень высока вероятность, что рубль начнет торги к евро и доллару позитивно. Этому будет способствовать возврат нефти к 55 долларам за баррель и ожидаемые комментарии как со стороны России, так и США о нормализации диалога", - добавил эксперт..