Рецепт кулича на Пасху: как приготовить кулич пасхальный, простые рецепты с ФОТО пошагово

В подборке TopNews представлены пошаговые рецепты приготовления куличей к Пасхе с ФОТО.

С Чистого четверга православные верующие начинают приготовление к светлому празднику Пасхи. Одним из обязательных его атрибутов является кулич.

Некотрые предпочитают покупать это лакомство в магазине, однако большинство хозяек пекут куличи самостоятельно. Каждая имеет свой секрет приготовления этого пасхального блюда, однако TopNews собрал несколько рецептов куличей, которые можно приготовить к празднику Светлого Воскресени.

Кулич «Экономный»

Для опары в литр теплого молока ужшкммт добавить 100-граммовую пачку любых твердых дрожжей. Когда они растворятся, положить туда пять ложек сахара и стакан муки, передает rsute.ru. Все аккуратно размешать.

Пока опара подходит разделить на белки желтки пять яиц. Белки размешать с 500 г сахара, а желтки со 100 г. сливочного масла (можно использовать спред или маргарин, вкус изделий не изменится, но на второй день куличи начнут подсыхать).

Все влить в тесто и, добавив еще два стакана муки, опять размешать. Минут через 20 добавить 100 г сметаны, 100 г изюма и пачку ванильного сахара. Вымешать некрутое тесто, обильно смачивая руки подсолнечным маслом, и положить в глубокую, посыпанную мукой кастрюлю.

При таком раскладе тесто подойдет минут через 40 и можно класть его в подготовленные формочки.

Кулич «Творожный»

Ингредиенты: творог – 400 гр. , 3 яйца, полтора стакана сахара, 100 г сливочного масла, 1 чайная ложка соды, ст. ложка лимонного сока, 100 г изюма.

Творог протираем через сито и смешиваем с сахаром.

Если творог магазинный обезжиренный, то нет необходимости протирать, а просто сразу соединить с сахаром. Отдельно слегка взбиваем яйца, топим сливочное масло. Изюм замачиваем и хорошо просушиваем. А теперь соединяем творог, яйца, сливочное масло, ванилин.

Соду гасим лимонным соком и вливаем в тесто. Понемногу добавляем просеянную муку, аккуратно вымешивая. Всыпаем изюм и продолжаем замешивать. Раскладываем готовое тесто в смазанные маслом формы, даем подойти минут 30 -40 и выпекаем 45 минут на среднем огне.

А теперь нам остаётся только смазать творожные куличи сверху белковой помадкой (один белок взбитый с тремя ложками сахара), которую я готовлю за 5-7 минут до окончания выпечки.

Сверху каждый кулич украшаем по желанию, например специальными кондитерскими посыпками или кокосовой стружкой.

Кулич «Королевский»

Ингредиенты: мука — 6 стаканов, свежие дрожжи — 50 г, яичные желтки – 10 штук. сливочное масло — 200 г, сахар – 200 г, сливки — 3 стакана, 200 изюма., жменька цукатов.

Для опары подогреваем сливки (они просто обязаны быть теплыми, а не горячими). Дальше растворяем в сливках дрожжи (до их полного растворения) и прибавляем 1/2 часть муки. Все тщательно размешиваем и ставим в теплое место минут на 40-60.

Тем временем достаем из холодильника сливочное масло, пускай нагревается при комнатной температуре. Сейчас же отделяем в другую миску яичные желтки (белки можно применить для приготовления глазури) и растираем их совместно с сахаром добела.

Потом прибавляем к ним хорошо размягченное сливочное масло, продолжаем растирать.Тщательно промываем и перебираем изюм, обсушиваем его от лишней влаги. Ежели вам попался очень сухой изюм, тогда просто залейте его на несколько минут теплой водой.

Он увеличится в объеме и будет мягким. Сейчас же прибавляем к желтковой массе остальную муку, сливки (опару), цукаты и промытый изюм.Замешиваем тесто и даем ему время подойти (около часа).

Когда же тесто поднимется, снова его смешиваем, а потом раскладываем в смазанные маслом формы, приблизительно на 1/2 их объема. Опять-таки даем тесту подойти (еще минут 10-15). Потом ставим формочки в духовку и выпекаем до готовности. Украшаем по вкусу.

Кулич простой

2 стакана муки, 1.2 стакана молока, 25-30 г дрожжей, 5 яиц, 1/2 стакана сахара, 250 г сливочного масла, соль – по вкусу.

Смешайте муку с теплым молоком, распущенными в небольшом количестве молока и вспенившимися дрожжами, все перемешайте и поставьте в теплое место для брожения,прикрыв полотенцем или холщовой салфеткой. Когда тесто поднимется, прибавьте желтки, растертые с сахаром добела, растопленное теплое масло, соль и еще раз тщательно перемешайте. Затем введите взбитые в стойкую пену белки и осторожно, чтобы не разрушить пену, добавьте столько муки, чтобы тесто получилось достаточно густым. Дайте тесту подняться вторично, затем хорошо выбейте, положите в обильно смазанную размягченным маслом форму, заполнив ее до половины, дайте тесту подняться вровень с краями формы и выпекайте при температуре 180 С до готовности.

Кулич бабушкин

6 стаканов муки, 6 яиц, 0,5 литра молока, 1,5 стакана сахара, 300 г маргарина, изюм, ванилин.

Все компоненты для теста брать в теплом виде: 1 бутылку молока вылить в большую миску, где будет тесто, 1,5 стакана сахара слегка подогреть и размешать, 3 стакана муки, поставить в теплое место на 1,5-2 часа (чтобы увеличилось в объеме вдвое). 6 желтков растереть с 1,5 ст. сахара добела, добавить ванилин и в тесто. 300 г маргарина растопить и добавить половину его в тесто. Белки взбить и тоже в тесто. Добавить еще около 3 ст. муки и месить: на доску насыпать муки, положить тесто. Руки очистить, вымыть, смазать оставшимся маргарином и месить. Снова очистить руки, смазать и месить пока тесто не перестанет прилипать к рукам. Положить тесто в миску и снова поставить в теплое место на 1,5-2 часа. Изюм помыть, залить кипятком. Потом вытереть полотенцем, обвалять в муке и вмесить его в тесто. Тесто выложить в форму, смазанную маслом и обсыпанную мукой. пусть еще немного постоит. Выпекать в духовке (не выше 150 град.) 1,5 часа. Если сверху будет подгорать, то положить влажную бумагу. На 8 порций.

Кулич заварной

Мука 12 стаканов, распущенное масло 1/2стакана, 2 яйца, 3/4стакана сахара, молоко 1 стакан, дрожжи 50 г, жидкий чай 2 стакана, 3/4стакана изюма, соль 2 чайные ложки.

Накануне в 8 часов вечера залить дрожжи половиной стакана тепловатой воды и дать дрожжам подняться. Заварить полстакана муки половинкой стакана кипящего молока и хорошенько размешать. Если плохо заварилось, то немного прогреть, постоянно помешивая. Когда дрожжи подойдут, смешать их с тестом, добавить остывшее кипяченое молоко, соль, яйца (чтобы немного осталось для обмазки). Подсыпать муки, чтобы получилось густое тесто, размешать его до гладкости и поставить до утра в теплое место подходить, хорошенько укрыв. В шесть-семь часов утра влить в тесто подогретое, но не горячее распущенное масло и влить понемногу два стакана некрепкого теплого чая, размешанного с сахаром. Всыпать, непрерывно помешивая, почти всю оставшуюся муку. Вывалить тесто на стол и бить его хорошенько до тех пор, пока в нем не появятся пузыри. После этого выложить тесто в заранее обмазанную изнутри маслом посуду, покрыть посуду чем-нибудь теплым и оставить тесто подходить. Через час тесто выложить на доску, вмесить в него изюм, еще побить, но осторожно, и дать подойти в той же посуде еще полчаса. Теперь тесто можно разложить в обмазанные маслом формы, дать тесту подойти, смазать верх кулича яйцом и ставить печь. Количества теста хватит на два кулича.

Кулич миндальный

1 кг муки, 500 г молока, 50 г дрожжей, 5 яиц, 200 г сахара, 300 г сливочного масла, 200 г очищенного миндаля, 1 лимон, 1 стакан изюма, соль по вкусу.

Вскипятить молоко, охладить его до температуры парного молока. В небольшой части молока развести дрожжи, добавив столовую ложку сахара. В молоко всыпать муку, добавить вспенившиеся дрожжи, тщательно перемешать и, прикрыв полотенцем, поставить в теплое место для брожения. Когда тесто поднимется, прибавить взбитые с оставшимся сахаром желтки яиц, растопленное соливочное масло, натертую цедру лимона, часть измельченного миндаля, изюм и соль. Тщательно перемешать. Оставшиеся белки яиц взбить в густую пену и добавить в тесто, осторожно перемешивая (сверху вниз). Тесто положить в смазанную маслом, обсыпанную мукой форму, дать подойти, смазать поверхность кулича желтком, посыпать оставшимися миндальными орешками. Выпекать до готовности при температуре 180 градусов.

Форму заполняют тестом наполовину, дают тесту подойти до 3/4высоты формы, а затем уже смазывают и выпекают.

Кулич с изюмом

Мука пшеничная 1 кг, дрожжи 50 г, сахарный песок 100 г, 3 яйца, сливочное масло 125 г, изюм 100 г, цукаты 50 г, толченый кардамон, корица, 3 ст. ложки молока.

Замесить с вечера достаточно крутое тесто: мука, 1,5 стакана теплой воды, дрожжи, 2 яйца, сливочное масло, сахарный песок, промытый изюм, мелко нарезанные кубиками цукаты, толченый кардамон, корицу. Все тщательно вымесить, покрыть полотенцем и оставить до утра подниматься. Затем выложить тесто на стол, долго месить, потом разделить на две части, посадить в смазанные маслом невысокие формы, дать подняться. Когда куличи достаточно поднимутся (поверхность покроется сплошными пузырями, и от прикосновения тесто «заходит ходуном»), растереть одно яйцо, смешать с молоком, смазать куличи, посадить в духовку и выпекать около 40 минут.

Кулич царский

Дрожжи 50 г, сливки 3 стакана, пшеничная мука 1200 г, сливочное масло 200 г, сахарный песок 200 г, 15 желтков, толченый кардамон (10 зерен), 1 толченый мускатный орех, шинкованный миндаль (50 г), 100 г цукатов, 100 г изюма, толченые сухари 1 ст. ложка.

Развести дрожжи в стакане сливок и поставить из них густую опару, добавив половину пшеничной муки. Когда опара поднимется, ввести в нее растертые со сливочным маслом и сахарным песком яичные желтки, добавить оставшуюся муку, 2 стакана сливок, толченый кардамон, толченый мускатный орех, шинкованный миндаль, мелко нарезанные цукаты и промытый, высушенный изюм. Хорошо выбить тесто и оставить подниматься на полтора-два часа. Потом снова вымесить тесто, положить в смазанную маслом и обсыпанную толчеными сухарями высокую форму. Наполнить форму до половины, дать тесту снова подняться до 3/4высоты формы и поставить в духовку с несильным жаром.

Куличи из такого сдобного теста лучше выпекать в небольших формах.

Кулич шафранный

2 кг муки, 5 стаканов молока, 1/2 стакана дрожжей, 15 яиц, 400 г маргарина или сливочного масла, 700 г сахарного песка, 1 ч. ложка соли, 1/2 ч. ложки кардамона или шафрана, 10 капель лимонного масла, 1 стакан рубленного миндаля и 1 стакан изюма.

Молоко подогревают до температуры парного, добавляют дрожжи, муку и хорошенько размешивают. Когда тесто поднимается, в него добавляют 10 желтков, 5 яиц, растопленное масло, сахар, соль, кардамон или шафран, лимонное масло, изюм, миндаль и дают подняться. Тесто должно быть такой густоты, чтобы оно не приставало к рукам. Затем тесто кладут в формы, украшают изюмом, миндалем, смазывают яйцом с молоком и ставят в заранее разогретую духовку. Выпекают до готовности.

Лимонное масло можно заменить ванильными каплями или розовым маслом.

Кулич шоколадный

400 г муки, 50 г свежих дрожжей, 1,5 стакана молока, 15 яиц, 500 г сахара, 100 г порошка какао, 1-2 рюмки рома, 1/2 стакана красного вина, 100 г ржаных сухарей, 100 г апельсиновых цукатов, 1/4 чайной ложки молотой корицы, 1/4 чайной ложки молотой гвоздики, 1/4 чайной ложки кардамона, соль по вкусу.

Растворить дрожжи в небольшом количестве молока, смешать с мукой и поставить для брожения в теплое место. Затем добавить в тесто желтки яиц, растертые с сахаром добела, какао, ром, красное вино, молотые, просеянные ржаные сухари, мелко нарубленные апельсиновые цукаты и все пряности. Массу перемешать и поставить в теплое место для брожения. Когда тесто поднимется, добавить взбитые в густую пену белки, соль по вкусу. Затем положить тесто в обильно смазанную маслом и посыпанную мукой форму. Когда тесто поднимется, добавить взбитые в стойкую пену белки и соль по вкусу. Положить тесто в обильно смазанную мягким маслом, подпыленную мукой форму. Когда оно поднимется в форме, выпекать кулич при температуре 180 градусов до готовности.

Пряные добавки для кулича нужно мелко смолоть в кофемолке и просеять через частое ситечко.

Кулич морковный

Мука – 1 кг, маргарин – 200 г, морковь – 3 шт., яйца – 5 шт., молоко – 1 стакан, сахар – 200 г, вода – 1 стакан, дрожжи – 50 г, белки яичные – 2 шт., сахарная пудра – 8 ст. ложек, мускатный орех молотый – 1/2 ч. ложки, соль по вкусу.

Морковь нарежьте кусочками, залейте стаканом воды, добавьте столовую ложку маргарина и припустите до готовности. Затем протрите через сито, добавьте теплое молоко, оставшийся маргарин, сахар, 4 яйца, соль, мускатный орех и взбейте миксером до однородной массы. Дрожжи залейте небольшим количеством теплого молока, добавьте сахар и оставьте на 1 час, затем добавьте во взбитую смесь, всыпьте муку и замесите тесто, поставьте его в теплое место и оставьте на 1,5-2 часа для брожения.

Формы смажьте маслом, дно покройте пергаментом, стенки обсыпьте мукой. Заполните формы тестом на 1/3, поставьте в теплое место и накройте полотенцем. Когда тесто поднимется на ? высоты формы, смажьте верх яйцом и выпекайте при 200°С 50-60 минут. Кулич охладите в форме, затем выньте.

Для глазури яичные белки взбейте с сахарной пудрой до пенообразной консистенции, полейте кулич. Оформите цукатами, орехами и цветной посыпкой.

Кулич пасхальный

600 граммов муки, 250 миллилитров молока, 25 граммов дрожжей (сухих – из расчёта на количество муки), 200 граммов сливочного масла, 5 яиц, 1 стакан сахара, изюм, цукаты, ванилин, ром.

Из 300 граммов муки, молока и дрожжей замесить мягкое тесто и поставить в тёплое место подниматься.

Желтки растереть с сахаром. Масло растопить. Белки взбить.

В поднявшуюся опару ввести растёртые желтки, растопленное масло, остальную муку, взбитые белки, цукаты, изюм, ванилин. Можно добавить немного алкоголя (например, ром). Всё тщательно вымесить в течение 20 минут, пока тесто не перестанет приставать к рукам.

Ещё раз поставить подниматься в тёплом месте.

На смазанную растительным маслом поверхность выложить тесто, разделить его на куски и разложить в смазанные маслом формы так, чтобы тесто заполнило их на треть. Выставить формы в нагретую до 65 градусов духовку.

Когда тесто поднимется, увеличить температуру до 120 градусов. Через 15 минут поднять температуру до 150 градусов и выпекать куличи в течение 40 минут. Если кулич в большой форме, то нужно выпекать дольше.

Готовые куличи оставить остывать в формах. Украсить глазурью, помадкой или сахарной пудрой.

Пошаговые рецепты Пасхи. Как сделать Пасху

Вкусные рецепты приготовления Пасхи.

Пасха готовится только один раз в году. Для того чтобы пасха получилась вкусной, полагается брать самый свежий творог. Для придания пасхе традиционной формы раньше использовались специальные разборные деревянные формы – пасочницы. Если такой формы в доме нет, можно использовать любую подходящую посуду. В эту посуду выкладывают подготовленную творожную массу в мягкой салфетке и выдерживают некоторое время под прессом на холоде (но не на морозе!). Затем форму опрокидывают, а салфетку осторожно снимают. Пасхи делают двух видов: сырые и вареные. Поскольку сырой творог долго не хранится, пасхи из него лучше делать небольшие. А вареная пасха может оставаться свежей всю неделю.

Пасха обыкновенная

Творог – 3 кг, сливочное масло – 200 г, сахарный песок – 1 стакан, сметана – 1 стакан, соль 2 чайные ложки.

Творог выдержать под прессом, протереть через сито, добавить сметану и растертое свежее сливочное масло, соль, сахарный песок, перемешать и выложить в форму. При желании можно добавить ваниль, лимонную цедру или изюм.

Пасха с изюмом

800 г творога, 200 г сливочного масла, 1/4 стакана сахарной пудры, 1/2 стакана сметаны, 1/2 стакана изюма.

Творог протереть через решето, растереть с маслом, всыпать в него сахарную пудру, влить сметану, положить изюм, все размешать, сложить в форму, застланную изнутри влажной чистой тонкой тряпочкой, положить под гнет на сутки.

Пасха розовая

Творог – 800 г, варенье малиновое (без сиропа) – 200 г, сахар – 100 г, 3 яйца, масло сливочное – 100 г, сметана – 400 г.

Масло выдержите при комнатной температуре и взбейте. Творог протрите через сито, смешайте с сахаром и вареньем. Добавьте яйца, подготовленное масло и сметану, хорошо перемешайте. Уложите в выстланную тонкой полотняной салфеткой форму для пасхи или дуршлаг, накройте концами салфетки и положите под пресс. Через сутки осторожно выньте пасху из формы и переложите на блюдо.

Пасха вареная

1,2 кг творога, 3 стакана сливок, 100 г сливочного масла, 4 сырых яйца, 100 г изюма и по вкусу сахар.

Все продукты перемешать, сложить в кастрюлю (лучше с толстым дном), поставить на плиту, довести до горячего состояния, непрерывно помешивая. Убрав кастрюлю с огня, продолжать мешать пасху, пока не остынет, а затем сложить в деревянную форму, положить сверху гнет и оставить на сутки в прохладном месте.

Пасха царская

Творог – 1 кг,сливочное масло – 250 г, сахарный песок – 1,5 стакана, сметана – 2 стакана, яйца – 2 штуки, миндаль – 50 г.

Творог выдержать под прессом, отжать и протереть через сито. Добавить сырые яйца, масло, сметану, сложить в кастрюлю, перемешать и поставить на огонь, постоянно помешивая деревянной лопаточкой. После появления первого пузырька, снять с огня, вынести на холод и продолжать мешать, пока масса не остынет. Затем добавить сахарный песок, истолченный с ванилью, сладким миндалем, хорошенько размешать и выложить в пасочницу. Пасху принято украшать. Для этого подойдут маленькие цветные леденцы или мармелад, нарезанный красивыми кусочками в виде треугольников, кружков, сердечек.

Пасха с шоколадом

Свежий творог -2 кг, шоколад – 200 г, сахарная пудра – 200 г, сметана – 2 стакана, сливочное масло – 200 г, цукаты -1 стакан.

Шоколад натереть на терке или наскоблить ножом, смешать с сахарной пудрой и отставить. Затем взять творог, протереть через решето, смешать со сливочным маслом и сметаной, хорошо размешать, всыпать в творог стакан нарезанных цукатов, шоколад с сахарной пудрой и перемешать все это, чтобы масса имела равномерный цвет. Все сложить в форму, застланную тонкой тканью (кисеей или марлей), вынести на холод и положить под гнет. Через полтора суток пасху вынуть из формы и подавать к столу.

Пасха со сгущенным молоком

1,25 кг творога, 300 г сливочного масла, 250 г сметаны, 400 г сгущенного молока или сливок, 1/2стакана сахара, 1 стакан изюма, щепотка ванилина.

Творог протереть через сито, добавить протертое через сито сливочное масло и сахарный песок (лучше мелкий). Творог, масло, сахарный песок и ванилин тщательно растереть, добавить сметану, сгущенное молоко или сливки, вымытый просущенный изюм. Массу тщательно перемешать, положить в пасочницу, застеленную марлечкой, свеху наложить гнет и поставить в холодильник.

Фруктовая заварная пасха

Творог – 800 г, пюре фруктовое консервированное (абрикосовое, малиновое, земляничное, клубничное) – 400 г, сахар – 400 г, яичный желток – 6 шт., масло сливочное – 400 г, цедра тертая 1 лимона.

На 2 кг: Творог положите под пресс. Фруктовое пюре проварите с сахаром и желтками до загустения. Затем слегка остудите, соедините с творогом и еще раз проварите. В горячую массу положите нарезанное кусочками масло и лимонную цедру, остудите, выложите в форму и поставьте под пресс.