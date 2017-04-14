"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед": обзор матча от 13.04.2017, видео голов, счет, результат (ВИДЕО)

13 апреля в первом мачте 1/4 финала Лиги Европы бельгийский "Андерлехт" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:1.

В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы бельгийский "Андрелехт" принимал на своем поле английский клуб "Манчестер Юнайтед". Матч, состоявшийся 13 апреля в Брюсселе, закончился ничейным результатом 1:1.

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед": обзор 1/4 финала Лиги Европы

Счет в матче в первом тайме открыли подопечные Жозе Моуриньо. На 36-й минуте Джесси Лингард сильно пробил по воротам,голкипер хозяев удар парировал, однако подоспевший Генрих Мхитарян с острого угла добил мяч в сетку ворот.

"Андерлехт" сумел отыграться под самый занавес матча. Леандер Дендонкер на 86-й минуте воспользовался нерасторопностью ужшкммт защиты манкунианцев и замкнул головой прострел с фланга Ивана Обрадовича.

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед", счет 1:1. ВИДЕО голов