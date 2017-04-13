Страстная пятница 2017: что нельзя делать, приметы и обычаи, что можно делать

Страстная пятница в 2017 году: какого числа, приметы и обычаи, чего нельзя делать, а также многое другое читайте в материале TopNews.

Когда Страстная пятница в 2017 году?

Страстная или Великая пятница является христианской датой, отмечаемой в пятницу перед Пасхой. В 2017 году этот день выпадает на 14 апреля. В Страстную пятницу Церковь вспоминает распятие и смерть Иисуса Христа.

Страстная пятница: история

Согласно преданию, в ночь с четверга на пятницу фарисеи решили казнить Иисуса Христа. Они арестовали его и привели к первосвященнику Анне, который направил задержанного к Каиафе, руками которого хотел сделать зло.

Лживые свидетели, выбранные заранее из ужшкммт иудейской толпы, показали, что Иисус якобы пообещал построить новый храм за три дня, если они разрушат уже имеющийся. Спаситель попытался объяснить, что Его слова неверно истрактовали, но Его грубо прервали, а толпа освистала. Когда же Иисус признал себя Истинным Сыном Божиим, Каиафа в знак протеста против богохульных речей разорвал на себе мантию. Спасителя приговорили к смерти через распятие.

Утром в пятницу Иисус был доставлен на суд римского префекта в Иудее Понтия Пилата. После общения с пленником он понял, что этот человек не несет угрозы государству и предложил отпустить согласно обычаю в честь еврейской Пасхи миловать одного из приговоренных к смерти, однако фарисеи выбрали опасного разбойника и убийцу Варавву. Прокуратор поинтересовался, почему они хотят помиловать бандита вместо безобидного философа, на что получил ответ, что Иисуса из Назарета нужно казнить, поскольку он считает себя сыном Господа.

В три часа дня Спасителя распяли на горе Голгофа, а спустя три часа на город спустилась тьма, и померкло солнце. Многие увидели это, прозрели и раскаялись.

Страстня пятница 2017: обычаи и традиции

Страстная пятница является самым скорбным днем за весь год в христианской традиции. Церковь вспоминает в этот день о распятии Иисуса Христа, снятии его с креста и дальнейшем погребении.

В три часа дня священники выносят из алтаря в центр храма плащаницу – полотно, на котором изображено тело Иисуса Христа в гробу. Вечером совершается служба, во время которой верующие стоят с зажженными свечами в руках. Плащаницу обносят вокруг храма. В этот день в церквях не звонят в колокола.

После службы прихожане не гасят зажженные свечи. Они приносят их домой и ставят перед иконами.

Страстная пятница: что можно есть?

Страстная пятница является самым строгим днем Великого поста. В этот день не рекомендуется употреблять пищу до выноса плащаницы в храме. После этого по церковному уставу разрешается только есть хлеб и пить воду.

Страстная пятница 2017: что нельзя делать?

В этот день нельзя работать по дому, петь, танцевать, веселиться, слушать музыку, сквернословить. Нельзя шить, стирать, резать, вязать. Запрещается брать в руки топор и любой земледельческий инструмент.

Страстная пятница 2017: приметы

Согласно народным приметам. если ночь на пятницу звездная, а утром ясный рассвет – это к хорошему урожаю пшеницы.

Если в Страстную пятницу посадить петрушку и капусту, то урожай будет в два раза больше.

Испеченный в этот день хлеб считается лечебным.

Если в Страстную пятницу отлучить малыша от груди, то ребенок вырастет здоровым и сильным.

Считается, что тот, кто веселится, поет и пляшет в этот день – тот весь год будет горевать.