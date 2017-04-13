Курс доллара на сегодня, 13 апреля 2017: прогноз экспертов - рубль останется фундаментально сильным

Курс валют на сегодня, 13 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и поднял курс евро на сегодня, 13 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 13 апреля 2017, ЦБ РФ

Курс евро на сегодня поднялся на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем - до 60,28 рубля, курс доллара на 14 апреля 2017 опустился на 15 копеек и составил 56,60 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу уменьшился по сравнению с показателем на четверг на 7,39 копейки - до 58,26 рубля.

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По словам аналитика "Алор брокер" Кирилла Яковенко, нефть на этой неделе ужшкммт переживает очередной виток подъема, а связано это с новостями о намерениях Саудовской Аравии поддержать продление действия договора о сокращении добычи нефти до конца 2017 года.

В качестве второго фактора эксперт называет поддержку рынка нефти со стороны слабого доллара. Так, президент США Трамп заявил, что сильный доллар вредит конкурентоспособности Штатов на внешних рынках, а также в целом политика низких процентных ставок отвечает долгосрочным интересам страны. Как отмечает аналитик, такие высказывания вполне логично вписываются в общую картину, согласно которой в ФРС назревает раскол относительно необходимости дальнейшего повышения ставки. Срок пребывания Джанет Йеллен на посту главы ФРС близится к своему концу.

"До конца недели и в начале следующей при отсутствии стрессовых факторов (в первую очередь геополитических), нефть останется вблизи отметки в 56 долларов c возможностью краткосрочного сползания к отметке 55-55,5 доллара за баррель. Рубль остается фундаментально сильным: до конца недели он успеет укрепиться до 56,5 к доллару и сохранит свои позиции к началу торгов недели будущей", - цитирует Яковенко "Российская Газета".