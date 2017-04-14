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Курс доллара на сегодня, 14 апреля 2017: ЦБ РФ рассказал, почему укрепляется рубль

Опубликовано 13.04.17 23:04 Курс доллара на сегодня, 14 апреля 2017: ЦБ РФ рассказал, почему укрепляется рубль

Курс валют на сегодня, 14 апреля 2017: Банк России опустил курсы доллара и евро на сегодня, 14 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 13 апреля 2017, ЦБ РФ

Курс евро на сегодня поднялся на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем - до 60,28 рубля, курс доллара на 14 апреля 2017 опустился на 15 копеек и составил 56,60 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу уменьшился по сравнению с показателем на четверг на 7,39 копейки - до 58,26 рубля.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 14 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 55,64 руб. при ужшкммт покупке и 58,76 руб. при продаже банком, курс евро на 13 апреля 2017 равен 58,78 руб. и 62,28 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: в ЦБ объяснили укрепление рубля

По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, сохранение текущих цен на нефть приведет к ослаблению российской валюты, и к концу 2017 года курс доллара может подняться до 62 рублей за доллар, сообщает «Интерфакс».

При этом по данным базового прогноза Минэкономразвития, снижение нефтяных котировок до 40 долларов за баррель к концу нынешнего года приведет к укреплению доллара примерно до 68 рублей, полагает министр.
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