Трамп: у США и России все будет хорошо Мировые СМИ оценили прошедшие переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона, главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента РФ Владимира Путина. Президент США Дональд Трамп считает, что российско-американские отношения сложатся хорошо. Об этом он написал в четверг, 13 апреля, в Twitter. "У России и США все сложится хорошо. В свое время все одумаются, и наступит устойчивый мир, - заявил Трамп после встречи главы Госдепа Рекса Тиллерсона с российским руководством. Things will work out fine between the U.S.A. and Russia. At the right time everyone will come to their senses & there will be lasting peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 апреля 2017 г. Стоит отметить, что Трамп также оценил прошедшие переговоры госсекретаря США и главой МИД РФ и президентом РФ. Так, он охарактеризовал переговоры как "очень успешные" и сказал, что "окончательный результат мы обнаружим через ужшкммт большой промежуток времени". "Я думаю, что, опираясь на то, что я слышал, все прошло хорошо, может быть, лучше, чем ожидалось", - отметил Трамп. Глава МИД РФ Сергей Лавров тоже заявил о небесполезности переговоров и также признал, что результаты будут нескоро. Между тем американское издание The Times выпустило статью, в которой говорится, что "сдержанный и осторожный подход" Тиллерсона притушил гнев Кремля связанный с "обвинениями со стороны США в том, что Москва отчасти ответственна за случившуюся на прошлой неделе в Сирии атаку с использованием ядовитого газа". Об этом пишет NEWSru.com. Напомним, ранее российские чиновники осудили "примитивность и хамство" американской риторики, а Путин сказал в интервью телерадиокомпании "Мир", что уровень доверия между странами деградировал. В свою очередь Рекс Тиллерсон отказался от предложения РФ выдвинуть инициативу об организации специального независимого расследования инцидента с применением химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне с привлечением инспекторов из разных стран, поэтому Россия внесла это предложение в Организацию по запрещению химического оружия одна. "Однако по окончании четырехчасовых переговоров с Сергеем Лавровым, российским министром иностранных дел, и дальнейших обсуждений с Путиным стало ясно, что сдержанный и осторожный подход Тиллерсона развеял часть российского гнева", - отмечает издание. Лавров подтвердил, что Москва продолжит сотрудничество с Вашингтоном в борьбе с терроризмом, и все еще считает допустимым, чтобы США добивались мира на Ближнем Востоке, а также хочет прогресса по ряду других двусторонних задач. При этом немецкое издание Der Standard обратило внимание на то, что президент России Владимир Путин принял главу американского Госдепа Рекса Тиллерсона в последний момент, заставив его подождать, и это "демонстративный жест". Der Spiegel тоже отметил, что "в Кремле владеют игрой в затягивание".