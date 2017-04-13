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"Андерлехт" — "Манчестер Юнайтед", 13 апреля 2017, прогноз, где смотреть онлайн матч Лиги Европы (ВИДЕО)

Опубликовано 13.04.17 21:50 "Андерлехт" — "Манчестер Юнайтед", 13 апреля 2017, прогноз, где смотреть онлайн матч Лиги Европы (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 1/4 финала Лиги Европы "Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" 13 апреля 2017, прогноз на игру - читайте в обзоре Topnews.

13 апреля 2017 года на стадионе «Констант ван ден Сток» в Брюсселе состоится матч 1/4 финала Лиги Европы между бельгийским «Андерлехтом» и английский «Манчестер Юнайтед». Начало встречи в 22:05 мск.

«Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед», 13 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию матча «Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед» 13 апреля 2017 покажет «Матч ТВ». Начало в 21:55 мск.

«Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед» 13 апреля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

«Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед» 13 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

По данным аналитических букмекерских контор, фаворитами предстоящего поединка считаются маникуанцы. Ставки на победу «Манчестер Юнайтед» принимаются в среднем с коэффициентом 2,00, на ничью — 3,6, на успех «Андерлехта» — 4,00.

Также свой прогноз дал экс-игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ужшкммт ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж.

«Моуринью почти напрямую говорит, что «МЮ» делает ставку на Лигу Европы, так что катать вату манкунианцы точно не будут. Жду чудес от Златана Ибрагимовича, потому что «Андерлехт» — это его «клиент». В 2013 году «ПСЖ» победил «Андерлехт» в ЛЧ со счётом 5:0, а Ибра оформил покер. Думаю, швед себя проявит», — сказал он.

«Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед» 13 апреля 2017: названы ориентировочные составы

«Андерлехт»: Рубен, Аджей, Мбоджи, Спаич, Обрадович, Станчу, Тилеманс, Дендонкер, Ханни, Кипчу, Теодорчик.

«МЮ»: Ромеро, Бейи, Рохо, Шоу, Валенсия, Феллайни, Эррера, Погба, Мхитарян, Рашфорд, Ибрагимович.
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