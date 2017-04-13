YouTube шокирован ВИДЕО массового побоища студентов-футболистов в Москве

Жуткий эпизод с массовой дракой на поле произошел на 73-й минуте встречи при команд Екатеринбурга и Грозного. ВИДЕО инцидента очевидцы выложили на Ютуб.

Футболиста команды УрФУ из Екатеринбурга Александра Тарасова жестоко избили во время матча Национальной студенческой лиги против ЧГУ из Грозного.

Потасовка завязалась во втором тайме на 72-й минуте матча при счете 1:1. В результате инцидента судьям пришлось приостановить игру. Более того избитого игрока с окровавленным лицом сразу же увезли в одну из московских клиник, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму ужшкммт и перелом носа.

Как отмечается, форвард чеченской команды наступил на ногу футболисту УрФУ Александру Тарасову, который оттолкнул соперника, после чего между футболистами завязалась драка. На помощь игроку ЧГУ сначала прибежали еще двое одноклубников, а затем вся скамейка запасных.

YouTube ВИДЕО: футболисты студенческой лиги устроили побоище на поле

Тем временем президент НСФЛ Андрей Стукалов прокомментировал инцидент, случившийся во время матча.

"За несколько минут до окончания встречи при счете 1:1 произошла стычка у штрафной между двумя игроками. Сначала они что-то не поделили словесно. Потом начали толкаться. В результате обе команды выскочили на поле. Наши судьи пытаются разобраться, что произошло в том моменте. Надо отдать должное и работникам стадиона, и нашим делегатам, которые тут же среагировали. Был вызван наряд полиции и "пожар" мгновенно потушили. На видео заметно, что это продолжалось около двух минут. Пытаемся разобраться в случившемся. У нас профессиональный видеооператор, который работал на Универсиаде в Казани и Олимпиаде в Сочи, а там есть инструкция не снимать подобные эпизоды. К сожалению, в самый важный момент он убрал камеру. Иначе мы уже сейчас выявили бы зачинщиков. А сейчас достаточно сложно это определить.

После всех матчей главный судья соревнований Виктор Филиппов с арбитрами просматривают запись матча, чтобы в протоколе подробно отразить случившееся. Они вынесут решение и передадут его в КДК НСФЛ, который соберется в ближайшее время для вынесения решения по этому матчу", - рассказал Стукалов в интервью "СЭ".