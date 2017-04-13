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10 В Москве коммунальщики отфотошопили 7 тыс. сугробов для отчета перед мэрией (ФОТО)

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В Москве коммунальщики отфотошопили 7 тыс. сугробов для отчета перед мэрией (ФОТО)

Опубликовано 13.04.17 17:13 В Москве коммунальщики отфотошопили 7 тыс. сугробов для отчета перед мэрией (ФОТО)

Сотрудники коммунальных служб обработали в фоторедакторе семь тысяч снимков с сугробами для отчетности перед мэрией Москвы.

Работники коммунальных службы Москвы с 2015 по 2017 годы «убрали» более 7 тысяч сугробов на улицах и дорогах с помощью программы «Фотошоп», выявить факты «липовых» работ удалось с помощью портала «Наш город», пишет Лайф. В реальности же дороги так и оставались заваленными снегом.

Выявить факты работ удалось с помощью портала "Наш город". Жители Москвы направляли запросы и жалобы, а получая фотографии с убранными дворами, прикрепляли в портале свои — уже реальные — снимки.

Количество выявленных фактов фотошопа и постановочных ужшкммт фотографий превысило семь тысяч. Все они были обосновано опровергнуты жителями через портал "Наш город". Наибольшее количество таких случаев приходится на Восточный, Северный и Южный административные округа.

По всем перечисленным фактам назначены служебные проверки. Требования отчитаться за своих горе-работников разосланы во все районы столицы
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