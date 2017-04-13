Чистый четверг в 2017 году: приметы, обычаи, традиции, заговоры, чего нельзя делать, что можно есть, а также многое другое читайте в материале TopNews.

Чистый четверг в 2017 году: какого числа?

Открывающий собой приготовления к светлому празднику Пасхе Чистый четверг наступает в 2017 году 13 апреля.

В этот день веpующиe пpиxoдят в xpaм, чтoбы иcпoвeдaтьcя и пpичacтитьcя. Христиане убиpaют cвoи дoмa, a тaкжe пeкут куличи, кpacят яйцa. B Чиcтый чeтвepг пpинятo вcтaть дo вocxoдa coлнцa и coвepшить oмoвeниe, чтoбы oчиcтитьcя тeм caмым oт гpexoв.

"Ecли в Чиcтый Чeтвepг вымoeшьcя и вымoeшь, вecь гoд чиcтoтa в избe вoдитьcя будeт", — так гoвopили в нapoдe.

Что можно есть на Чистый четверг?

Чиcтый чeтвepг — это день самой ужшкммт строгой, Страстной недели Великого поста. Рaзpeшaeтcя тoлькo cуxoядeниe: xлeб, cыpыe oвoщи, фpукты, cуxoфpукты, мeд, opexи. Пocлaблeний в этoт дeнь нет.

Чистый четверг 2017: чего нельзя делать

На Чистый четверг нельзя давать в долг, выносить ценные вещи и совершать крупные покупки. Лучше все делать логично и размерено.

В Чистый четверг нельзя приступать к приготовлению пищи, не убрав жилище, а если Вы не успеете сделать генеральную уборку на Чистый четверг, то этого будет нельзя делать еще шесть дней.

Чистый четверг 2017: что нужно делать в этот день?

В Чистый четверг посетите храм. Начните готовить скоромную пищу к празднику Пасхи, но не пробуя ее. Можно уже раскрашивать пасхальные яйца, готовить праздничную одежду к Пасхе.

Чистый четверг 2017: приметы, обычаи, заговоры

Хотя РПЦ этого и не поощряет, в народе сильны традиции обрядов и заговоров на Чистый четверг.

Денежная примета

В этот день избавляясь от ненужного, сора, грязи, верующие привлекают и деньги. Даже существует обычай класть в таз с водой, который используется для мытья окон и дверей, несколько монет, чтобы распределить денежную энергию по всему дому, по всем входам и выходам.

Четверговая соль

В Чистый четверг заготавливали так называемую четверговую соль: каждый из членов семьи брал чистыми руками горсть соли и клал в общий мешочек. Затем соль прокаливали и использовали как «лекарство» от всех болезней или добавляли в воду при мытье полов для чистоты в доме. Мешочки с четверговой солью также использовали как обереги для дома, хлева, огорода, поля и т.д.

Обряд на деньги

В этот день принято трижды пересчитывать деньги – утром до зари, в обед и на закате. Считается, что этот обряд помогает приманить в дом достаток.

Заговор на благополучие

В воду, предназначенную для мытья дома перед Пасхой, бросали горсть монет, приговаривая: "Денежки, водитесь, не переводитесь – растите -умножайтесь, врагу не доставайтесь!"

К тому же, начиная Великого четверга и до Пасхи, старались ничего из дома не выносить, чтобы не обеднеть.

Заговор на куличи

Загадывают в Чистый четверг и на пасхальные блюда – считается, если хозяйке кулич и пасха удались, год будет сытным и счастливым, а если блюда не задались, нужно быть начеку – велик шанс всяких неприятностей.

Заговор на волосы

Девушки в этот день специально подстригали кончики волос. Считалось, что после этого волосы лучше растут и становятся пышнее.

Заговор на красоту и счастливое замужество

В Чистый четверг девушки оставляли немного воды, приготовленной для уборки дома. В эту воду клали серебряный предмет, ложку или монетку. На Пасху девушки умывались этой водой. Считалось, что такое умывание – к красоте, здоровью и благополучию, в том числе в семейной жизни.