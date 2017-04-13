"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" 13 апреля 2017: прогноз на матч, смотреть онлайн трансляцию (ВИДЕО)

Подробности предстоящего четвертьфинала Лиги Европы "Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" 13 апреля 2017, прогноз на игру - читайте в обзоре TopNews.

Стадион "Констант ван ден Сток" в Брюсселе принимает 13 апреля 2017 года матч 1/4 финала Лиги Европы между бельгийским "Андерлехтом" и английский "Манчестер Юнайтед". Начало встречи в 22:05 мск.

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" 13 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию матча "Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" 13 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно на сайте канала. Начало в 21:55 мск.

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" 13 апреля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" 13 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают манкунианцев фаворитами предстоящего поединка и принимают ставки на победу "Манчестер Юнайтед" в среднем с коэффициентом 2,00, на ничью - 3,6, на ужшкммт успех "Андерлехта" - 4,00.

Свой прогноз дал также Бывший игрок "Бирмингема", "Блэкберна", "Лестер Сити" и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж.

"Моуринью почти напрямую говорит, что "МЮ" делает ставку на Лигу Европы, так что катать вату манкунианцы точно не будут. Жду чудес от Златана Ибрагимовича, потому что "Андерлехт" — это его "клиент". В 2013 году "ПСЖ" победил "Андерлехт" в ЛЧ со счётом 5:0, а Ибра оформил покер. Думаю, швед себя проявит", - сказал он.

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" 13 апреля 2017: ориентировочные составы

"Андерлехт": Рубен, Аджей, Мбоджи, Спаич, Обрадович, Станчу, Тилеманс, Дендонкер, Ханни, Кипчу, Теодорчик.

"МЮ": Ромеро, Бейи, Рохо, Шоу, Валенсия, Феллайни, Эррера, Погба, Мхитарян, Рашфорд, Ибрагимович.

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" 13 апреля 2017: перед матчем 1/4 Лиги Европы

В 1/8 финала "Андерлехт" в двухматчевом противостоянии обошел кипрский АПОЭЛ (оба матча - 1:0).

"Манчестер Юнайтед", в свою очередь, сломил сопротивление российского "Ростова" (1:1 и 1:0).

"Манчестер Юнайтед" - "Ростов" 1:1 ВИДЕО голов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уверен, что его команда способна выиграть Лигу Европы.

""Андерлехт" — хорошая команда, со своим стилем игры. Они много прессингуют и обладают талантливыми футболистами. Мы должны показать свою лучшую игру, если хотим выиграть. У нас есть ещё вторая игра, но важно хорошо сыграть в первой. Честно говоря, у меня особые чувства к Лиге Европы. Мы можем выиграть этот турнир. Победа даст нам путёвку в Лигу чемпионов, но это также возможность выиграть трофей. Мы отдадим все силы в этом турнире и чемпионате, чтобы пробиться в Лигу чемпионов", - отметил специалист.