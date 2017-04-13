Эксперты назвали ТОП-5 самых безопасных автомобилей в России

Названы наиболее безопасные автомобили для российских дорог.

Названы наиболее безопасные автомобили для дорог РФ. Эксперты сообщили, какие именно модели позволят россиянам быть более защищенными на современных дорогах страны. Среди них есть марки Volvo, BMW, Audi, Toyota, Mercedes, сообщают "Народные новости".

Как оказалось, более приспособленными к дорогам РФ оказались представители европейских брендов. Самыми выносливыми в этом плане оказались модели Volvo. Вторую строчку занимает Mercedes, а третью— BMW. Почетное четвертое место отдали Porsche. Подчеркивается, что Volvo на сегодня остается ужшкммт наиболее надежной маркой не только на российском, но и на мировом авторынке.

Позицию лидера по указанному параметру производитель занял, по словам экспертов, еще в 1990-х годах. По мнению специалистов в список надежных марок стоит добавить Audi и Toyota. На сегодня самым безопасным и надежным автомобилем для дорог России назвали Volvo ХС60, оснащенный системой автоматического торможения в случае обнаружения препятствий.