 
TOP 10

1 СМИ: США перехватили переговоры военных Сирии по химатаке в Идлибе

2 Актер Степанов попал на ВИДЕО сразу после падения из окна

3 СМИ: у задержанного оппозиционера Мальцева случился сердечный приступ (ВИДЕО)

4 Роскомнадзор пообещал санкции "Первому каналу" из-за передач с Шурыгиной (ФОТО)

5 СМИ: актер Василий Степанов мог "выпрыгнуть из окна" из-за шизофрении (ФОТО, ВИДЕО)

6 "Выступает пацан с раёна": речь представителя России при ООН стала хитом в соцсетях (ВИДЕО)

7 Коалиция США разбомбила склад с химическим оружием ИГИЛ: погибли сотни человек

8 Хоккеист СКА забил чудо-гол с центра площадки (ВИДЕО)

9 ЕСПЧ обязал Россию выплатить около €3 млн жертвам теракте в Беслане

10 Ведущей "Орла и решки" Регине Тодоренко грозит штраф 2 млн и увольнение за откровения о шоу

Новости наших партнеров

На YouTube появилось ВИДЕО с актером Степановым сразу после падения из окна

Опубликовано 13.04.17 14:30 На YouTube появилось ВИДЕО с актером Степановым сразу после падения из окна

ВИДЕО момента госпитализации звезды "Обитаемого острова" Василия Степанов попал на Ютуб.

На Ютуб опубликовали ВИДЕО с покалеченным после падения из окна актером Василием Степановым. Момент госпитализации звезды фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров" сняла камера наблюдения.

На попавших в Сеть кадрах запечатлено, как врачи "скорой помощи" выносят Степанова из подъезда на носилках. Медики зафиксировали пострадавшего, после чего увезли в больницу.

YouTube ВИДЕО: момент госпитализации актера Василия Степанова попал в Сеть

Как писал TopNews, инцидент с Василием Степановым произошел 12 апреля. По словам его брата Максима, сейчас актер находится ужшкммт дома.

Как сообщали СМИ, Степанов выпал из окна несколько дней назад, однако об этом стало известно лишь вчера.

С множественными переломами, в том числе перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы актер был госпитадизирован в больницу. Очевидцы рассказали, что актер выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

Также свидетели уверяли, что Степанова никто не толкал, он упал сам.
Другие материалы по этой теме

СМИ: актер Василий Степанов мог "выпрыгнуть из окна" из-за шизофрении (ФОТО, ВИДЕО)

Звезда «Обитаемого острова» Василий Степанов госпитализирован с переломами после падения из окна

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга