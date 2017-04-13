На YouTube появилось ВИДЕО с актером Степановым сразу после падения из окна

ВИДЕО момента госпитализации звезды "Обитаемого острова" Василия Степанов попал на Ютуб.

На Ютуб опубликовали ВИДЕО с покалеченным после падения из окна актером Василием Степановым. Момент госпитализации звезды фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров" сняла камера наблюдения.

На попавших в Сеть кадрах запечатлено, как врачи "скорой помощи" выносят Степанова из подъезда на носилках. Медики зафиксировали пострадавшего, после чего увезли в больницу.

YouTube ВИДЕО: момент госпитализации актера Василия Степанова попал в Сеть

Как писал TopNews, инцидент с Василием Степановым произошел 12 апреля. По словам его брата Максима, сейчас актер находится ужшкммт дома.

Как сообщали СМИ, Степанов выпал из окна несколько дней назад, однако об этом стало известно лишь вчера.

С множественными переломами, в том числе перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы актер был госпитадизирован в больницу. Очевидцы рассказали, что актер выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

Также свидетели уверяли, что Степанова никто не толкал, он упал сам.