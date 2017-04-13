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10 Ведущей "Орла и решки" Регине Тодоренко грозит штраф 2 млн и увольнение за откровения о шоу

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Ведущей "Орла и решки" Регине Тодоренко грозит штраф 2 млн и увольнение за откровения о шоу

Опубликовано 13.04.17 13:52 Ведущей "Орла и решки" Регине Тодоренко грозит штраф 2 млн и увольнение за откровения о шоу

Ранее звезда телепроекта дала скандальное интервью в Новосибирске.

Недавно ведущая популярнейшего телепроекта "Орел и решка" Регина Тодоренко шокировала поклонников шоу. Во время своей поездки в Новосибирск, телеведущая дала скандально интервью, в котором заявила, что зрителей телепередачи вводят в заблуждение, рассказывая о золотой карте с неограниченным лимитом. Поее словам, на самом деле бюджет каждого выпуска имеет жесткие ограничения, а роскошные номера в отелях съемочная группа берет в аренду ужшкммт на несколько часов.

Такие заявления Регины Тодоренко не остались без внимания генерального продюсера "Орла и решки"  Нателлы Крапивиной, выразившей возмущение в связи со сказанным ведущей.

"Я, мягко говоря, была удивлена тому, как легко Тодоренко ввела в заблуждение огромное количество поклонников нашей программы, более семи лет рассказывающей абсолютно честно и достоверно о том, как можно провести уик-энд с разными бюджетами. Для меня, как для генерального продюсера проекта, всегда было принципиально важным соответствовать идее", - цитирует Крапивину Life.

Она подчеркнула, что золотая карточка - это реальные деньги, которыми продюсеры распоряжаются на программе "в неограниченном количестве", в пределах жанра и в рамках морально-этических норм.

"За всю историю нашего тревел-шоу мы ни разу не обрезали бюджет и не загоняли себя в рамки. Безусловно, мы не можем потратить за уик-энд больше, чем физически возможно, и это, пожалуй, единственное ограничение. Но то, что госпожа Тодоренко позволяет себе подобные, по сути — лживые, комментарии, — это вопрос её некомпетентности и невовлечённости в проект. Она же не является организатором съёмочного процесса, не является продюсером шоу, соответственно, не обладает реальной информацией. Зачем ей это? Возможно, в целях личного пиара. За такие недопустимые заявления Регина будет оштрафована, возможно, уволена по окончании сезона", - заявила продюсер шоу.

Журналисты уточняют, что сумма штрафа для Регины Тодоренко за ее высказывания может составить два миллиона рублей.
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