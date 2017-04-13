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Задержание Мальцева 13 апреля 2017: у оппозиционера случился сердечный приступ (ВИДЕО)

Опубликовано 13.04.17 13:53 Задержание Мальцева 13 апреля 2017: у оппозиционера случился сердечный приступ (ВИДЕО)

Тем временем в Сети опубликовано видео задержания оппозиционера Вячеслава Мальцева.

У задержанного в Саратове оппозиционера Вячеслава Мальцева случился сердечный приступ. Об этом сообщил РБК координатор движения «Артподготовка» в Санкт-Петербурге Александр Расторгуев.

«Да, у него был приступ, медсестра сняла кардиограмму, у него были синие губы, он не может говорить. Но его все равно погрузили в самолет на носилках и отправили Москву», — рассказал он.

Руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков написал на своей страничке в Facebook, что при этапировании оппозиционера Вячеслава Мальцева в Москву у него ухудшилось ужшкммт состояние здоровья.

"Из Саратова пишут: у Мальцева был сердечный приступ, он не может говорить, в самолет его погрузили на носилках; вылетел из Саратова в 11.20", - написал он.

Кроме того, стало известно, что супругу Мальцева сейчас собираются везти в Следственный комитет.

"Все протестные силы сейчас объединятся, потому что то, что сейчас происходит – это беспредел", - прокомментировал саратовской "Версии" сегодняшние события руководитель саратовского регионального штаба Навального Эльнур Байрамов.

Ранее Topnews сообщал о том, что Мальцев был задержан в Саратове в четверг, 13 апреля, в своей квартире. К нему пришли представители правоохранительных органов и выпилили дверь. Следователь сказал Мальцеву и его жене, что обыски в квартире проводятся по постановлению Басманного суда Москвы. В столичном суде руководитель пресс-службы Юнона Царева сообщила, что постановление о проведении обысков было вынесено 11 апреля.

Задержание Вячеслава Мальцева 13.04.2017. ВИДЕО
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