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Курс доллара на сегодня, 13 апреля 2017: ЦБ РФ рассказал, почему укрепляется рубль

Опубликовано 13.04.17 13:32 Курс доллара на сегодня, 13 апреля 2017: ЦБ РФ рассказал, почему укрепляется рубль

Курс валют на сегодня, 13 апреля 2017: Банк России опустил курсы доллара и евро на сегодня, 13 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 13 апреля 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 13 апреля 2017 составляет 56,75 руб., курс евро на сегодня равен 60,26 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 13 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 55,64 руб. при покупке и 58,76 руб. при продаже банком, курс евро на 13 апреля 2017 равен 58,78 руб. и 62,28 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: в ЦБ объяснили укрепление рубля

По словам первого ужшкммт зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой, рубль в первом квартале нынешнего года укрепился в основном из-за притока выручки от внешней торговли. При этом операции carry trade повлияли на российскую валюту в гораздо меньшей степени.

Представитель регулятора отметила, что основные поступления иностранной валюты в Россию были связаны с платежным балансом, профицит которого составил 22,8 миллиарда долларов.

"Чистый вывоз капитала частным сектором в первом квартале 2017 года в размере 15,4 миллиарда долларов стал, по сути, во многом зеркальным отражением этого притока", — приводит ее слова РИА Новости.

Как подчеркнула Юдаева, экспортная выручка поступала на счета российских кредитных организаций, которые размещали ее в форме иностранных активов, прежде всего на депозитах банков-корреспондентов.
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