Материнский капитал в 2017 году, изменения свежие новости: маткапитал разрешат тратить на покупку автомобиля

Маткапитал на автомобиль в 2017 году: журналисты рассказали, какое транспортное средство можно будет купить на материнский капитал, и когда такую машину можно будет продать.

Как писал ранее TopNews, вице-премьер российского правительства Ольга Голодец поручила Минтруду совместно с Минфином и Минэкономразвития разработать поправки в закон о стимулирующих выплатах - так называемого материнского капитала.

По новому документу, женщины, родившие до 35 лет, будут получать не только материнский капитал, размер которого на сегодняшний день составляет 453 тысячи рублей, но и доплату в размере 250 тысяч рублей, которую можно будет тратить на любые цели. Ожидается, что новшество ужшкммт может вступить в силу с 2018 года.

Кроме того, депутаты Госдумы выступили за предложение разрешить родителям тратить маткапитал на покупку автомобиля, однако потратить выделенные средства можно будет только на отечественный автомобиль, продать который можно будет через три года.

Специалисты считают главной слабой стороной маткапитала его нестабильность.

"Материнский капитал — хороший инструмент для того, чтобы стимулировать деторождение", — отметила профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления Любовь Храпылина

Она отметила, что доплату постоянно пытаются отменить, изменить, разделить на ежемесячные выплаты, что вносит определенную нервозность и провоцирует неуверенность у граждан.

Как отмечалось в 2015 году, программу маткапитала продлили как минимум до конца 2018 года. Сейчас правительство думает над ее продлением до 2023 года. Однако никаких официальных сведений на этот счет пока опубликовано не было.

Минтруду также поручили проработать идею об увеличении пособий. К примеру, женщина, родившая до 25 лет двоих детей, может получать ежемесячное пособие на каждого ребенка, пока ему не исполнится 1,5 года в размере прожиточного минимума (сегодня это 9,3 тысячи рублей).