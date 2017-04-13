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"Евровидение 2017", кто поедет от России: Украина сделала заявление по конкурсу" (ФОТО)

Опубликовано 13.04.17 11:53 "Евровидение 2017", кто поедет от России: Украина сделала заявление по конкурсу" (ФОТО)

"Евровидение" 2017, последние новости: МИД страны озвучило главное условие участия в песенном конкурсе.

Украинский МИД высказался относительно Международного музыкального конкурса "Евровидение", который в последнее время преследуют множество скандалов. В своем Twitter ведомство назвало в качестве главного условия участия в песенном состязании уважение к законодательству страны.

"Украина обеспечит равные возможности всем участникам конкурса. Главное условие – уважение к украинскому законодательству", – сказано в публикации. 

До начала "Евровидения" в Киеве остается менее месяца, однако участие нашей страны в конкурсе остается под вопросом. По мнению ужшкммт авторитетного музыкального критика Сергея Соседова, эта ситуация является прогнозируемой.

"Дело, конечно, не в недопущенной Юлии Самойловой, а в том, что Украина не допустила бы никакого российского артиста. Всегда нашлась бы причина объявить его персоной нон-грата. Отправь мы Сергея Шнурова, в Киеве бы кричали, что он охальник, матерщиник, поэтому не может петь в высокодуховной стране. Пошли мы Панайотова, на Украине бы кричали, что он предатель, изменник, потому что родом из Запорожья", - отметил Соседов.

Как писал TopNews, 22 марта 2017 года СБУ запретила певице Юлии Самойловой въезд в страну сроком на три года в связи с тем, что она участвовала в концерте в Крыму в 2015 году. 
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