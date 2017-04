"Евровидение 2017", кто поедет от России: Украина сделала заявление по конкурсу" (ФОТО) "Евровидение" 2017, последние новости: МИД страны озвучило главное условие участия в песенном конкурсе. Украинский МИД высказался относительно Международного музыкального конкурса "Евровидение", который в последнее время преследуют множество скандалов. В своем Twitter ведомство назвало в качестве главного условия участия в песенном состязании уважение к законодательству страны. "Украина обеспечит равные возможности всем участникам конкурса. Главное условие – уважение к украинскому законодательству", – сказано в публикации. #Ukraine provides equal opportunities for all participants in the contest-the only condition,they must respect Ukrainian law #Eurovision2017 pic.twitter.com/aCpF2aq82e — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 13 апреля 2017 г. До начала "Евровидения" в Киеве остается менее месяца, однако участие нашей страны в конкурсе остается под вопросом. По мнению ужшкммт авторитетного музыкального критика Сергея Соседова, эта ситуация является прогнозируемой. "Дело, конечно, не в недопущенной Юлии Самойловой, а в том, что Украина не допустила бы никакого российского артиста. Всегда нашлась бы причина объявить его персоной нон-грата. Отправь мы Сергея Шнурова, в Киеве бы кричали, что он охальник, матерщиник, поэтому не может петь в высокодуховной стране. Пошли мы Панайотова, на Украине бы кричали, что он предатель, изменник, потому что родом из Запорожья", - отметил Соседов. Как писал TopNews, 22 марта 2017 года СБУ запретила певице Юлии Самойловой въезд в страну сроком на три года в связи с тем, что она участвовала в концерте в Крыму в 2015 году. Твитнуть Другие материалы по этой теме Пранкеры выяснили, что "Евровидение 2017" могут перенести в Берлин Глава Крыма призвал бойкотировать "Евровидение" Новости наших партнеров