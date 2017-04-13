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На YouTube попало ВИДЕО с тигром, гуляющим по ТЦ Хабаровска

Опубликовано 13.04.17 10:09 На YouTube попало ВИДЕО с тигром, гуляющим по ТЦ Хабаровска

Судя по размещенном на Ютуб ВИДЕО хищная кошка шокировала находившегося там охранника.

В Хабаровске в расположенный на одной из центральных улиц города торговый центр забрел живой тигр. Хищного гостя увидел один из охранников здания.

Видеозапись инцидента была опубликована в Сети. На ней видно, как тигр вальяжно идет по холлу Торгового центра и изучает лифт. На тот момент в здании не было посетителей.

YouTube ВИДЕО: амурский тигр разгуливал ужшкммт по торговому центу в Хабаровске

Некоторые пользователи Youtube не поверили в происходящее и решили, что это постановка.

Выяснением обстоятельств случившегося занялись местные правоохранители. 

"Сотрудники полиции получили сигнал о том, что в социальных сетях распространяется видеоролик, на котором тигр гуляет по одному из торговых центров города Хабаровска. На место незамедлительно прибыл наружный наряд полиции, животное обнаружено не было. В настоящее время по данному факту проводится проверка", — цитирует "Восток-Медиа" и. о. начальника пресс-службы краевого управления МВД России Екатерину Перепел.

Как выяснилось, по устной договоренности с цирком в здании снималась реклама. Торговый центр закрыли в 21.00, людей там не было, угрозы гражданам тоже, заверили в краевом УМВД.

В свою очередь, руководство торгового центра заявило, что во время съемок тигр находился под контролем группы дрессировщиков.
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