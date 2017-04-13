"Колоссальная работа": Трамп оценил переговоры Тиллерсона в Москве

Президент США Дональд Трамп прокомментировал российско-американские переговоры в Москве с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москве были успешными, но нужно дождаться их результатов, передает "Интерфакс".

"Я думаю, что у него была очень успешная встреча (. . .) Но мы увидим результаты, которые, возможно, появятся через некоторое время", - сказал он на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтебергом.

По словам президента, "результаты самое важное, не просто переговоры". "Основываясь на том, что я слышал, дела пошли хорошо, может быть, даже лучше, чем мы ожидали", - заметил ужшкммт он.

"Было бы прекрасно, если бы НАТО и наша страна смогли взаимодействовать с Россией, в настоящее время мы не взаимодействуем", - сказал Трамп.

"Я также хочу признать, что прекрасная работа проделана нашим госсекретарем Рексом Тиллерсоном по укреплению НАТО, как и его поездка в Москву для продвижения интересов в сфере безопасности США и их союзников. Он проделал колоссальную работу", - сказал Трамп.

Пришло время положить конец гражданской войне в Сирии, заявил президент США.

По словам Трампа, переговоры Тиллерсона прошли успешно, однако важно дождаться конкретного результата, пишет РИА Новости.

"Я вскоре поговорю с госсекретарем Тиллерсоном. Я думаю, у него была успешная встреча в России, мы увидим, каковы будут результаты, важны именно результаты, а не просто разговор", — отметил политик.

Он подчеркнул, что отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на "может быть, самом низком в истории уровне", однако выразил надежду на улучшение ситуации.

"Россия — сильная страна, мы очень-очень сильная страна, посмотрим, как это все сложится", — добавил Дональд Трамп.