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"Появится целый слой "воров-патриотов": фигурант дела о госизмене в ФСБ написал письмо властям

Опубликовано 13.04.17 09:43 "Появится целый слой "воров-патриотов": фигурант дела о госизмене в ФСБ написал письмо властям

Заподозренный в госизмене топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов обратился к властям.

Журналисты "Дождя" опубликовали письмо к властям топ-менеджера "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова, который вместе с сотрудниками Центра информационной безопасности ФСБ проходит по делу о госизмене.

По словам Стоянова, прошлый год "окончательно убедил весь мир обычных людей, что у России есть серьезные аргументы в спорах в киберпространстве. СМИ, политики и так называемые эксперты приложили огромные усилия для формирования общественного мнения". 

"На мой взгляд, все очень преувеличено, но ситуация застыла в шатком положении. Существует ужшкммт огромный соблазн для „людей, принимающих решения“, воспользоваться готовыми решениями российской киберпреступности в целях влияния на геополитику. Самый ужасный сценарий — дать киберпреступникам иммунитет от возмездия за кражу денег в других странах в обмен на разведданные. Если это произойдет, появится целый слой "воров-патриотов", нарушающих принципы верховенства закона и неотвратимости наказания. Появление таких людей сразу породит новую субкультуру. Через подпольные форумы явление будет романтизировано и породит волну последователей, почти не контролируемых государством и по природе склонных к анонимности. Воровать у международных финансовых организаций трудно, и наши дарования, потерпев неудачу там, обратят свое внимание туда, где все по-русски, отбросив весь патриотический запал. Мы получим новую волну преступлений в России. То есть пойдет прахом все то, за что мы боролись последние 5 лет", — пишет арестованный топ-менеджер. 

По данным СМИ, Стоянов активно сотрудничает со следствием. Кроме него по делу о госизмене проходят экс-начальник второго управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, сотрудник ЦИБ Дмитрий Докучаев. При этом "Новая газета" называла имя четвертого фигуранта дела, которым якобы является 40-летний Георгий Фомченков, но является ли Фомченков работником ФСБ, неизвестно. 

"Росбалт" пишет о том, что Михайлов продавал Стоянову информацию, которую тот затем отправлял американским компаниям, работающим со спецслужбами. Сам Стоянов в своем обращении назвал подобные публикации доносом.

Также журналисты отмечают, что бывшие сотрудники ФСБ маскировали свои контакты с иностранцами под видом вербовочной деятельности, а источники "Интерфакса" сообщали ранее, что легенду о вербовке агентов, связанных со сферой информационной безопасности, экс-сотрудники российской спецслужбы использовали для оправдания своей незаконной деятельности в ущерб интересам государства. Собеседник агентства отметил, что фигуранты дела находились под негласным наблюдением несколько лет. 
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