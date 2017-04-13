МИД Украины пообещал крымчанам безвизовые поездки в Европу

В Крыму отреагировали на предложение Киева съездить в ЕС по украинским паспортам.

Биометрическими паспортами, необходимыми для поездок в ЕС без виз, в Украине владеют более 3 млн человек. Совет министров ЕС, который должен будет поставить точку в решении о предоставлении Украине безвизового режима, соберется 11 мая. При положительном решении документ будет опубликован и через 20 дней со дня публикации вступит в силу. То есть если все пойдет по плану, то примерно в середине июня украинцы смогут пересечь ужшкммт западную границу без визы в паспорте, пишет "Независимая газета".

Этим преимуществом воспользуются только те, кто успел оформить биометрический паспорт. Внешне он выглядит как старый загранпаспорт-книжка. Но в новом документе первая страница содержит электронный чип с оцифрованными фотографией, отпечатками указательных пальцев и подписью владельца.

На состоявшемся на днях в Институте Горшенина круглом столе пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик сообщил, что Брюссель уже начинает информационную кампанию для украинцев, чтобы все понимали, куда, как и с какой целью можно будет отправиться без визы. Путешествовать по шенгенской зоне граждане Украины смогут не более 90 дней каждые полгода, а целью поездок не может быть постоянная работа или учеба. Только туризм, научное сотрудничество или визит в гости.

Давид Стулик ответил на щекотливый вопрос о перспективах безвизовых поездок для крымчан (Украина официально признает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией) и жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса. Те, кто сохранил украинское гражданство, смогут оформить биометрический паспорт в отделениях миграционной службы на территории Украины.

В МИД Украины уже пообещали жителям Крыма, у которых сохранились украинские паспорта, безвизовые поездки в Европу, если они оформят биометрические документы на Украине, приводит РИА Новости слова замдиректора департамента ЕС МИД Украины Сергея Саенко.

По его словам, в Крыму остались люди с украинским гражданством, и сейчас ведутся переговоры, «каким образом не ставить под риск их пребывание там в статусе гражданина Украины».

В Крыму ответили на предложение замдиректора департамента ЕС МИД Украины Сергея Саенко в адрес жителей полуострова ездить в ЕС по украинским паспортам. В комментарии «Ленте.ру» вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский заявил, что крымчане Родиной не торгуют.

«Крымчане, в отличие от скакавших на майдане, за печеньки не продаются. Мы Родину любим. Тем более за печеньки виртуальные. А плантации польской клубники пускай Саенко со своими пока еще руководителями сам обрабатывает», — прокомментировал Полонский.