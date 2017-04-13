США предупредили Японию о вероятном военном ударе по КНДР

В ближайшее время КНДР может провести шестое ядерное испытание, которое будет гораздо сильнее предыдущих.

КНДР в ближайшее время способна провести шестое по счёту ядерное испытание, которое может оказаться мощнее всех предыдущих, сообщает RT со ссылкой на The New York Times.

Согласно данным издания на это указывают спутниковые снимки, которые были изучены американскими экспертами. Они отмечают широкий спектр активности в районе горы Мантапсан в провинции Хамгён-Пукто.

Аналитики считают, что КНДР может приурочить возможный ядерный тест к 105-й ужшкммт годовщине со дня рождения первого лидера страны Ким Ир Сена (1912-1994), которая будет отмечаться в 15 апреля, пишет газета. Она в связи с этим напоминает, что Пхеньян нередко отмечает знаменательные даты демонстрацией собственной военной мощи.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал KBS, КНДР завершила подготовку к проведению очередного испытания. "На спутниковых снимках полигона в уезде Пунгё-ри провинции Хамгён-Пукто видно, что у входа в северный туннель продолжаются работы. Заметна также повышенная активность в районе командного пункта и административных зданий", - отмечает телеканал.

Кроме того, по его данным, в течение последних десяти дней замедлились темпы работ по откачке воды из туннеля. В этой связи специалисты пришли к выводу, что он готов к проведению подземного атомного взрыва. "Тест может быть осуществлен в любой момент после загрузки ядерного устройства и телеметрической аппаратуры", - подчеркивается в репортаже.

Более того, США уведомили Японию о том, что атакуют КНДР, если Китай не заставит Северную Корею свернуть ракетно-ядерную программу. Представитель Госдепа заявил, что «есть только два варианта» — или Пекин усиливает давление, или Вашингтон наносит удар. В Токио в связи с этим выражают озабоченность тем, что Япония и Южная Корея могут стать мишенями ответных ударов со стороны КНДР.

В настоящее время к Корейскому полуострову движется ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. В нее входят также ракетный крейсер и два ракетных эсминца. По данным японских СМИ, еще два боевых корабля США направлены на усиление этого соединения с военно-морской базы в Сан-Диего (Калифорния).