"Сельта" - "Генк": прогноз на матч 13.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Сельта" - "Генк" 13 апреля 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

Испанская "Сельта" принимает на поле своего стадиона "Балаидос" бельгийский "Генк" в матче 1/4 финала Лиги Европы. Поединок состоится 13 апреля 2017 года в 22:05 мск.

"Сент" - "Генк" 13 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире матч "Сельта" - "Генк" 13 апреля 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, но следить за ходом встречи онлайн можно будет в Сети. Начало в 22:05 мск.

"Сент" - "Генк" 13 апреля 2017: перед матчем 1/4 финала Лиги Европы

В 1/8 финала Лиги "Европы "Сельта" оказалась сильнее российского "Краснодара" (2:1 и 2:0).

"Генк", в свою очередь, смог побороть своего земляка с похожим названием - "Гент" (5:2 и 1:1).

"Сельта" - "Краснодар" 2:1 ВИДЕО голов

"Сент" - "Генк" 13 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Сельту" однозначным ужшкммт фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу хозяев со средним коэффициентом 1,58, на ничью - 4,3, на успех "Генка" - 6,3.