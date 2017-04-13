"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед": прогноз на матч 13.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 1/4 финала Лиги Европы "Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" 13 апреля 2017, прогноз на игру - читайте в обзоре TopNews.

13 апреля 2017 года на стадионе "Констант ван ден Сток" в Брюсселе бельгийскй "Андерлехт" принимает английский "Манчестер Юнайтед" в матче 1/4 финала Лиги Европы. Начало в 22:05 мск.

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" 13 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире матч "Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" 13 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно на сайте канала. Начало в 21:55 мск.

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" 13 апреля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" 13 апреля 2017: перед матчем 1/4 Лиги Европы

В 1/8 финала "Андерлехт" в двухматчевом противостоянии обошел кипрский АПОЭЛ (оба матча - 1:0).

"Манчестер Юнайтед", в свою очередь, сломил сопротивление российского "Ростова" (1:1 и 1:0).

"Манчестер Юнайтед" - "Ростов" 1:1 ВИДЕО голов

Перед матчем также стало известно, что нападающий манкунианцев Уэйн Руни ужшкммт пропустит поединок с "Андерлехтом" из-за проблем с лодыжкой.

"Он испытывает неприятные ощущения в лодыжке и ещё не готов. Посмотрим, что будет в выходные", — цитирует главного тренера команды Жозе Моуринью официальный Twitter клуба.

Бывший защитник сборной Бельгии Филипп Альбер считает, что "Андерлехт" лучше подготвлен к этому поединку.

"Думаю, «Андерлехт» в состоянии доставить проблем «Манчестер Юнайтед». Конечно, это случится, если игроки поверят в себя. Не знаю, в каком состоянии сейчас находится команда Жозе Моуринью, поскольку в последнем матче против «Сандерленда» стартовый состав потерпел существенные изменения. Даже не могу себе представить, кто выйдет завтра в основе. Если игроки «Юнайтед» скажут себе: «Нам придется сыграть с бельгийской командой, все в порядке. Можно считать, что мы уже в полуфинале». Тогда у английского клуба возникнут проблемы. Им будет очень тяжело. Андерлехт» действует жестко Думаю, физически они подготовлены лучше, чем их соперник. Они стараются действовать на контратаках. При этом, команда делает все очень быстро. Будет интересно посмотреть, как «Андерлехт» сыграет против такой команды, как «Манчестер Юнайтед", - отметил он.

В преддверии матча защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Бейи рассказал о том, как игроки относятся к критике со стороны главного тренера Жозе Моуринью.

"Большинство игроков „Манчестер Юнайтед“ молоды, и мы здесь для того, чтобы учиться. Впереди нас ждёт большое будущее, и важно слушать как советы тренера, так и критику. Каждый футболист должен получать негативные слова в свой адрес, ведь никто из нас не совершенен. Так что нам нужно соглашаться с негативными словами тренера и продолжать работать, поскольку главное — это работать, прогрессировать, приобретать опыт. Для каждого молодого игрока „Юнайтед“ Моуринью — очень важная фигура", - отметил футболист.

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" 13 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают манкунианцев фаворитами предстоящего поединка и принимают ставки на победу "Манчестер Юнайтед" в среднем с коэффициентом 2,00, на ничью - 3,6, на успех "Андерлехта" - 4,00.