Роскомнадзор пообещал санкции "Первому каналу" из-за передач с Шурыгиной

В ответ ведущий "Пусть говорят" Андрей Малахов пригрозил сделать программу про связь депутатов с мафией.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин рассказал в своем Twitter о том, что получил от Роскомнадзора ответ по поводу участия в передаче "Пусть говорят" несовершеннолетней жертвы изнасилования из Ульяновска Дианы Шурыгиной. По этого парламентарий пожаловался в надзорное ведомство на этот факт, отметив, что авторы программы нарушили закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Как отмечается в ответе Роскомнадзора, ведомство будет "административно воздействовать" на "Первый канал" в связи ужшкммт с выходом программ с участием несовершеннолетней девушки.

Интересный ответ пришёл из Роскомнадзора по поводу передач про Шурыгину. Обещают административно воздействовать на Первый канал. pic.twitter.com/EszdO6iaHy — Валерий Рашкин (@RashkinV) 12 апреля 2017 г.

Спустя некоторое время пресс-секретарь Роскомнадзора Валим Ампелонский подтвердил журналистам РБК, что ведомство намерено "в соответствии с действующим законодательством принять адекватные меры административного воздействия". Также в Роскомнадзоре отметили, что по их мнению Рашкин "нарушил нормы деловой этики, опубликовав в социальной сети служебную переписку с руководством федерального органа исполнительной власти".

На публикацию Рашкина отреагировал и ведущий передачи "Пусть говорят" Андрей Малахов. Он пригрозил сделать программу про связь депутатов с мафией.

А может сделаем эфир про связь депутатов с криминальным миром? https://t.co/x6kbeq6x0A — Андрей Малахов (@a_malahov) 12 апреля 2017 г.

Как писал TopNews, накануне стало известно о том, что героиня передачи "Пусть говорят" Диана Шурыгина сейчас проходит лечение в психиатрической больнице.