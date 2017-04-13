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СМИ: разведка США перехватила обсуждение химатаки в Идлибе военными Сирии

Опубликовано 13.04.17 08:32 СМИ: разведка США перехватила обсуждение химатаки в Идлибе военными Сирии

Американский телеканал утверждает, что военне США не знали о готовящемся нападении на мирных жителей.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в военных кругах, американской разведке удалось перехватить переговоры сирийских военных, которые обсуждали химатаку на провинцию Идлиб. 

Журналисты утверждают, что речь идёт о переговорах, состоявшихся через несколько часов после того, как на город Хан-Шейхун обрушились боеприпасы с ядовитым газом. Анонимные чиновники США отметили, что не сомневаются в ответственности за атаку лично президента Сирии Башара Асада.

Источник CNN отметил, что американские ужшкммт военные не знали о готовящемся нападении на мирных жителей провинции Идлиб.

"США перехватывают такой объём информации в Сирии и Ираке, что большая её часть не обрабатывается, если не происходит чего-то такого, что вынуждает аналитиков исследовать имеющийся у них материал", — подчеркнул телеканал.

В свою очередь, военные Сирии продолжают настаивать на своей невиновности. Аналогичную позицию разделяет и Министерство обороны РФ.
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