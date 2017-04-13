Курс доллара на сегодня, 13 апреля 2017: эксперты назвали самые надежные валюты для вложения денег

Курс валют на сегодня, 13 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 13 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 13 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 13 апреля 2017 составляет 56,75 руб., курс евро на сегодня равен 60,26 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 13 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 55,64 руб. при покупке и 58,76 руб. при продаже банком, курс евро на 13 апреля 2017 равен 58,78 руб. и 62,28 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин напоминает, что ужшкммт после внезапной эскалации геополитической обстановки рубль начал сдавать свои позиции: в начале недели пара рубль-доллар превышала отметку 57, но после ее тестирования откатилась в район 56,70. Евро-рубль демонстрирует похожую картину, отметившись гэпом вверх к психологическому уровню 61,00. Однако теперь цены постепенно корректируют свою динами

"Уже сейчас видны признаки того, что ряд инвесторов переводят средства в защитные активы. Именно поэтому золото вернулось к отметке 1275 долларов за унцию. В последний раз актив достигал этой отметки в ноябре прошлого года, когда рынки были напуганы внезапным избранием Дональда Трампа президентом США", - цитирует эксперта "Российская Газета".

По мнению эксперта, в перспективе от одного до нескольких месяцев в текущих условиях геополитической нестабильности основным спросом будут пользоваться именно "защитные" финансовые инструменты. Говоря о валютах, эксперт отметил в этом ключе швейцарский франк и японскую иену.

"Есть все основания полагать, что пары USD/JPY и USD/CHF в ближайшие недели окажутся под давлением. Ближайшие цели: отметки 105,50 и 1,0045 соответственно", - сказал Диргин.

В свою очередь, судьба доллара и евро, по мнению аналитика, "будет всецело зависеть от действий и заявлений первых лиц России и США".

"Если наметятся признаки "консенсуса" между двумя державами, рубль вполне может достичь отметок 55 и 59 за доллар и евро соответственно", - отметил он.