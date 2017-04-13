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Чистый четверг в 2017 году: какого числа, приметы и обычаи, что нужно делать в этот день

Опубликовано 13.04.17 00:52 Чистый четверг в 2017 году: какого числа, приметы и обычаи, что нужно делать в этот день

Чистый четверг 2017: что нужно делать в этот день, а чего делать нельзя - читайте в материале TopNews.

Чистый четверг в 2017 году: какого числа

На Страстной неделе перед Пасхой православные верующие отмечают Великий (Чистый) четверг. В 2017 году он выпадает на 13 апреля.

В этот день во время богослужений вспоминают одно из важнейших евангельских событий - Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения.

По библейским преданиям, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии — Святого Причастия. Верующие вкушают ужшкммт вино и хлеб, подразумевая под ними Тело и Кровь Иисуса Христа.

Начиная с Великого Четверга и до самого воскресенья во всех православных храмах церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя. 

Что можно делать на Чистый четверг: приметы и обычаи?

Великий четверг открывает собой приготовления к Пасхе. Верующие приходят в храм, чтобы исповедаться и причаститься. Люди убирают  свои дома, а также пекут куличи, красят яйца. В Чистый четверг принято встать до восхода солнца и совершить омовение, чтобы очиститься тем самым от грехов.

На Чистый четверг люди очищают свое жилище, а также двор, сад и огород от мусора, грязи и пыли, накопившихся за зиму. В доме тщательно мыли полы, стены, потолки, мебель.

"Если в Чистый Четверг вымоешься и вымоешь, весь год чистота в избе водиться будет", - говорили в народе. 

Также в этот день устраивалась большая стирка — перестирывалась вся одежда, постельное белье, скатерти, занавески и полотенца, коврики, половики и подстилки. Все сушилось во дворе, а вся семья в ночь с четверга на пятницу ложилась спать на гороховой соломе, которую расстилали на полу. 

Что можно есть на Чистый четверг?

Чистый четверг - день Великого поста, когда разрешается только сухоядение. В пищу можно употреблять хлеб, сырые овощи, фрукты, сухофрукты, мед, орехи. Послаблений в этот день не предусмотрено.
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