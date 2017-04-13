Какой сегодня праздник: 13 апреля отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

13 апреля отмечается Чистый четверг. Также на эту дату приходится День мецената, Всемирный день рок-н-ролла, а РПЦ вспоминает Чудотворца Ипатия.

Какой сегодня праздник, 13 апреля: День мецената и благотворителя

Ежегодно 13 апреля отмечается День мецената и благотворителя. Эта дата связана с великим человеком – Гаем Цильнием Меценатом, который жил в 1 веке в Риме и являлся главным блюстителем культуры при императоре Октавиане.

Октавиан и Гай были большими друзьями, причем меценат особенно чтил поэтов и живописцев, защищая людей искусства от нападок властей.

Благодаря Гаю Меценату всех тех, кто всем сердцем любил культуру ужшкммт и способствовал ее развитию, начали называть меценатами. Имя древнеримского аристократа стало нарицательным.

Всемирный день рок-н-ролла

Родиной рок-н-ролла считаются Соединенные Штаты Америки. Этот стиль музыки появился в середине пятидесятых годов прошлого столетия., а первым исполнителем рок-н-ролла по мнению большинства исследователей стал американский певец Элвис Пресли, посвятивший этому жанру большую часть жизни.

Новое движение в сфере музыки возникло абсолютно спонтанно, в одной из студии городка Мемфис, где Пресли вместе с группой записывали новый альбом. После этого ураганный ритм рок-н-ролла молниеносно разлетелся по всем клубам Америки, а затем и по всему миру

Чудотворец Ипатий

13 апреля православные христиане вспоминают святого Ипатия – епископа Гангры (Малая Азия), участвовавшего в 325 году в акции по установлению основных догматов христианства. По возвращению домой его поймали последователи раскольников, избили камнями и дубинками, а после – бросили в трясину. Вскоре тело мученика достали из болота и похоронили со всеми почестями.

Согласно преданию, одной из нападавших на Ипатия была женщина. После случившегося она сошла с ума, но, придя на могилу Ипатия и раскаявшись получила исцеление.

На Руси Ипатию молились о прибавлении в семействе или избавлении от бесплодия. Также он покровительствует над роженицами, помогая остановить кровотечение и восстановить детородную функцию. Святого просили об изгнании нечисти.

Какой сегодня церковный праздник 13 апреля: Чистый четверг

Чистый, или Великий четверг – это народно-христианский праздник, традиционно отмечаемый на Страстной неделе перед Пасхой. В 2017 году он приходится на 13 апреля. Православная Церковь в этот день вспоминает Тайную Вечерю Иисуса Христа с 12 апостолами.

В Чистый четверг люди встают до рассвета и совершают омовения. Считается, что вода в этот день смывает грязь с тела и грехи с души, помогает восстановить душевное спокойствие.

На Чистый четверг хозяйки убирают в домах, выбрасывают ненужные вещи, моют дом, стирают, протирают иконы. После уборки зажигают свечи и лампадки. Также в этот день пекут пасхальные куличи, красят яйца, готовят праздничные блюда к Пасхе.

В этот день разрешается сухоядение – невареная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, мед, орехи. Нельзя веселиться, петь, танцевать и употреблять алкоголь.