Курс доллара на сегодня, 13 апреля 2017: в России начался ажиотажный спрос на валюту - эксперты

Курс евро на сегодня, 13 апреля 2017: ЦБ РФ опустил официальные курсы доллара и евро на сегодня, 13 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 13 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 4 копейки и составил 60,26 рубля, курс доллара на 13 апреля 2017 упал на 20 копеек - до 56,75 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг, уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 13 копеек и составила 58,33 рубля.

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По словам финансовых экспертов, в последнее время наблюдается ажиотажный спрос на ужшкммт валюту среди россиян. Согласно даннынм ЦБ РФ, в минувшем феврале люди купили валюту наличными на $4,7 млрд, и если сравнивать с аналогичным периодом 2015 года, спрос вырос на 22%, а с 2016-м — на 6%.

Аналитики считают, что причиной тому является приближающийся период отпусков. К тому же валюта по-прежнему остается самым надежным средством сохранить свои сбережения.

Также люди могли прислушаться к к совету министра экономического развития Максима Орешкина, призвавшего покупать валюту, ведь, по его словам, "такого низкого курса скоро не будет, российская валюта начнет слабеть, а к концу года за доллар станут давать 68 рублей".

В дальнейшем эксперты ожидают еще более активного спроса на валюту.

"Как только «запахнет жареным», и если появятся реальные признаки ухудшения отношений между Россией и США, от рубля будут столь же активно избавляться", — сказал главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. Его слова приводит "МК".

"При первых признаках усиления напряжения между Россией и США наша национальная валюта окажется под сильнейшим ударом. И 60 рублей за доллар вполне могут стать нашей новой реальностью", — добавил он.

"Нефть сейчас стоит почти $57 за баррель, и цена эта держится чуть ли не на честном слове. Нынешние котировки обусловлены договорённостью ряда стран-экспортёров о сокращении объёмов добычи. Но процесс этот очень сложно контролировать, и, стоит хотя бы одной стране нарушить договорённость, как цены на нефть пойдут вниз. А вместе с ними и стоимость рубля", — сказал первый заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов.