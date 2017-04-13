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"Бавария" - "Реал": обзор матча от 12.04.2017, видео голов, счет, результат 1/4 финала ЛЧ (ВИДЕО)

Опубликовано 12.04.17 23:28 "Бавария" - "Реал": обзор матча от 12.04.2017, видео голов, счет, результат 1/4 финала ЛЧ (ВИДЕО)

12 апреля мюнхенская "Бавария" у себя дома проиграла первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов мадридскому "Реалу" со счетом 1:2.

"Бавария" - "Реал": счет 1:2 в пользу "галактикос"

Мюнхенская "Бавария" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов принимала мадридский "Реал". Матч, состоявшийся 12 апреля на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене, закончился неожиданным поражением хозяев со счетом 1:2.

"Бавария" - "Реал": обзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Начало матча складывалось в пользу хозяев. Мюнхенцы доминировали на поле и на 25-минуте Видаль замкнул подачу Роббена с углового. 

В конце первого тайма хозяева имели прекрасную возможность удвоить счет, получив право на пенальти. Однако на этот раз Видаль ужшкммт с 11-метровой отметки пробил выше ворот.

Но подопечные Карла Анчелотти видимо забыли, что в составе "королевского клуба" есть лучший игрок планеты Криштиану Рональду.

Сначала в дебюте второго тайма португалец замкнул прострел с фланга, идеально направив мяч в дальний угол.

На 61-й минуте хозяева поля остались вдесятером — за вторую желтую карточку поле покинул Хави Мартинес.

А на 76-й минуте Роналду сыграл на опережение и расстрелял Нойера с центра штрафной.

1:2 - и перед ответным матчем в Мадриде "Реал" имеет хорошие шансы на общий успех.

"Бавария" - "Реал", счет 1:2. ВИДЕО голов
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