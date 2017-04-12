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Курильщика снесло взрывной волной от брошенного в канализацию окурка (ВИДЕО)

Опубликовано 12.04.17 20:51 Курильщика снесло взрывной волной от брошенного в канализацию окурка (ВИДЕО)

Инцидент был заснят уличной камерой наблюдения и, предположительно, произошел в Тегеране.

Проходивший по улице мужчина устроил взрыв, бросив окурок в канализационное отверстие в тротуаре. Инцидент был заснят уличной камерой наблюдения и, предположительно, произошел в Тегеране (Иран), пишет "Лента.Ру" со ссылкой на Daily Mail.

Взрывная волна сбила неосторожного курильщика с ног. На кадрах видно, как бедолага пытается отползти от эпицентра взрыва. 

Пользователи Сети уверены, что курильщикам стоит внимательнее относиться к расположенным поблизости канализационным отверстиям, равно ужшкммт как и к горюче-смазочным материалам. Другие считают происшествие недоработкой властей города, которые не смогли должным образом ограничить прохожих от опасности.

Первоначально ролик опубликовал в своем аккаунте пользователь Twitter с ником @Xerxesss. В подписи к посту автор отметил, что бросать сигареты и окурки в канализационные колодцы очень опасно. 
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