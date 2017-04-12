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СБУ возбудила уголовное дело против депутата Рады Парасюка

Опубликовано 12.04.17 19:52 СБУ возбудила уголовное дело против депутата Рады Парасюка

Дело было возбуждено в связи с высказыванием парламентария в феврале 2017 года.

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Владимира Парасюка, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на издание «Корреспондент.net».

Дело было возбуждено в связи с высказыванием парламентария в феврале 2017 года. "Медведчука вообще необходимо ликвидировать на Украине физически, и этим должна заниматься Служба безопасности", - заявил тогда Парасюк.

Шевченковский районный суд Киева признал незаконным бездействие спецслужб в связи с заявлением. Представители СБУ возбудили дело по статье "Угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться ужшкммт осуществления этой угрозы, совершенное членом организованной группы". По данной статье предусмотрен срок лишения свободы от трех до пяти лет.

Напомним, в марте 2016 года на украинского народного депутата Владимира Парасюка готовили покушение. Злоумышленники бросили гранату в его автомобиль в тот момент, когда он приехал домой и парковался
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