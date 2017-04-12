Опубликовано ВИДЕО, как Лавров отчитал американских журналистов

Лавров сделал замечание американским журналистам на встрече с Тиллерсоном.

В интернете появилось видео, на котором министр иностранных дел России Сергей Лавров отчитывает американских журналисток, которые мешают начать переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, передает РИА Новости.

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Как только главы внешнеполитических ведомств вошли в зал Дома приемов МИД, американские журналисты начали выкрикивать вопросы российскому министру, хотя для такого формата предусмотрена пресс-конференция.

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"Кто вас воспитывал?" — спросил Лавров. Ему пришлось повторить вопрос, прежде чем представители СМИ его услышали. После этого ужшкммт в зале, наконец, стало тихо.

Как писал Topnews со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарову, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров перед церемонией протокола с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном отчитал американских журналисток, которые устроили, по её словам, «базар».

«Главы внешнеполитических ведомств России и США вошли в зал. «Mister Lavrov! Mister Lavrov!» — со всех сторон истошно закричали американские журналистки из пула госсекретаря. Особняк вздрогнул. Такого «базара» его столетние своды не помнили. Лавров произнес речь, дал слово американскому коллеге, выдержал паузу и сказал: — Теперь можете кричать, если хотите", — рассказала она.