Адвокат Евгений Русаков, который защищал исполнителя убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, найден мертвым.

В Ленинградской области обнаружили тело 38-летнего Евгения Русакова, адвоката исполнителя убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.

По данным ведомства, тело мужчины с огнестрельным ранением головы нашли 10 апреля в одном из домов по улице Сосновая поселка Вырица Гатчинского района, на диване, с пистолетом марки PODNIK чешского производства. Возле тела лежала стреляная гильза.

Установлено, что вечером 9 апреля мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, на автомашине марки "Лексус" при подъезде ужшкммт к своему дому, совершил ДТП, после чего оставил место происшествия и ушел домой.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, в качестве приоритетной следствие рассматривает версию самоубийства.

Русаков являлся защитником Виталия Акишина, обвинённого в убийстве Старовойтовой, передает агентство. В июне 2005 года Виталий Акишин был признан виновным по ст. 277 и ст. 105 УК РФ (убийство), суд приговорил его к лишению свободы сроком на 23,5 года.