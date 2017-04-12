"Бавария" - "Реал" Мадрид: прогноз на матч 12.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Бавария" - "Реал" Мадрид 12 апреля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

12 апреля 2017 года на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене футбольный клуб "Бавария" принимает мадридский "Реад" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится 12 апреля 2017 года в 21:45 мск.

По итогам встречи с представителями службы безопасности мадрдидского "Реала", полиция Германии уведомила их об изменении протокола по безопасности в связи со взрывом возле автобуса с футболистами дортмундской "Боруссии" накануне.

Так, автобус с игроками мадридского клуба сопроводит немецкая полиция. При этом футболистам "Реала" рекомендовали не высовываться из окон автобуса ужшкммт и сидеть подальше от стёкол.

В свою очередь, УЕФА усилит меры безопасности на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов из-за взрывов, которые накануне прогремели возле клубного автобуса дортмундской "Боруссии".

"Бавария" - "Реал" Мадрид 12 апреля 2017: прямая трансляция, смотреть по какому каналу?

Прямую трансляцию матча "Бавария" - "Реал Мадрид" 12 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:35 мск.

"Бавария" - "Реал" Мадрид, 12 апреля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Бавария" - "Реал" 12 апреля 2017: ориентировочные составы

"Бавария": Нойер; Лам, Хави Мартинес, Боатенг, Алаба; Видаль, Алонсо, Тьяго Алькантара; Рибери, Роббен, Левандовски.

Не сыграет: Хуммельс (голеностоп).

Под вопросом: Мюллер (голеностоп).

"Реал": Навас; Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело; Касемиро, Кроос, Модрич; Бэйл, Бензема, Роналду.

Не сыграют: Пепе (рёбра), Варан (задняя мышца бедра)

"Бавария" - "Реал" 12 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор предлагают поставить на победу хозяев за 1.81. Шансы «Реала» на победу оценены коэффициентом 4.62. Поставить на ничью после 90 минут можно за 4.10.

Аналитики уверены, что игра получится результативной: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.59, а на ТМ 2,5 гола — за 2.63.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.55. Самые вероятные авторы голов — Роберт Левандовски (1.65) и Криштиану Роналду (2.20).

"Бавария" - "Реал" Мадрид 12 апреля 2017: перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов

"Бавария" на предыдущей стадии турнира невозмутимо преодолела вялое сопротивление лондонского "Арсенала", разгромив его в двух матчах с одинаковым счетом 5:1.

"Арсенал" - "Бавария" 5:1 ВИДЕО голов

Интересно, что "Реал" похожим образом одолел "Наполи", дважды переиграв его со счетом 3:1.

"Наполи" - "Реал Мадрид" 1:3 ВИДЕО голов

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Реалом".

"Это уже в прошлом, мы забыли ту игру. В сегодняшнем матче с «Реалом» важную роль будут играть мельчайшие детали. Разница между соперниками минимальная. Обе команды готовы показать футбол высокого качества", - сказал он.