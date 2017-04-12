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Сергей Жуков окунул Стаса Костюшкина в унитаз из-за украденной песни (ВИДЕО)

Опубликовано 12.04.17 17:20 Сергей Жуков окунул Стаса Костюшкина в унитаз из-за украденной песни (ВИДЕО)

Сеть взорвало видео, на котором во время ссоры солист некогда культовой группы «Руки Вверх» Сергей Жуков окунул Стаса Костюшкина в унитаз.

Видеоролик, в котором ругаются певцы Сергей Жуков и Стас Костюшкин и в процессе ссоры первый окунает второго головой в писсуар в туалете, за несколько часов набрал на YouTube больше трёхсот тысяч просмотров.

Как выяснилось, провокационное видео было записано самими артистами в качестве стёба — в сценке была разыграна история ссоры артистов из-за плагиата. Стас был обвинен в том, что его ужшкммт композиция "Все ровно" слишком похожа на старый хит коллектива "Руки вверх" "Он тебя целует". Сходство заметили пользователи социальных сетей.

В ролике видно, как Сергей пытается окунуть своего коллегу головой в унитаз.

Однако не прошло и суток после публикации видео, как YouTube его заблокировал. В разговоре с Лайфом представитель Костюшкина сообщил, что причиной удаления стало "неприемлемое содержание ролика".
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