"Боруссия" - "Монако": прогноз на матч 12 апреля 2017, где смотреть онлайн трансляцию (ВИДЕО)
Опубликовано 12.04.17 17:15
Матч "Боруссия" - "Монако" 12 апреля 2017 состоится, несмотря на произошедшие накануне взрывы. Подробности игры читайте в обзоре TopNews.
На стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде местный ФК "Боруссия" принимает "Монако" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок должен был состоятся еще накануне, однако игру пришлось перенести из-за взрывов, прогремевших рядом с автобусом игроков принимающего клуба. В итоге пройдет 12 апреля 2017 года в 22:45 мск.
После случившегося с автобусом дортмундской "Боруссии" перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако" немецкая полиция предпринимает усиленные меры безопасности и в Мюнхене, где сегодня, 12 апреля, должна состояться первая игра четвертьфинала турнира между "Баварией" и ужшкммт мадридским "Реалом".
"Боруссия" - "Монако" 12 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?
В прямом эфире трансляцию матча "Боруссия" - "Монако" 12 апреля 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, однако следить за ходом поединка онлайн можно будет в Сети.
"Боруссия" - "Монако" 12 апреля 2017: ориентировочные составы