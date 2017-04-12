"Боруссия" - "Монако": прогноз на матч 12 апреля 2017, где смотреть онлайн трансляцию (ВИДЕО)

Матч "Боруссия" - "Монако" 12 апреля 2017 состоится, несмотря на произошедшие накануне взрывы. Подробности игры читайте в обзоре TopNews.

На стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде местный ФК "Боруссия" принимает "Монако" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок должен был состоятся еще накануне, однако игру пришлось перенести из-за взрывов, прогремевших рядом с автобусом игроков принимающего клуба. В итоге пройдет 12 апреля 2017 года в 22:45 мск.

После случившегося с автобусом дортмундской "Боруссии" перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако" немецкая полиция предпринимает усиленные меры безопасности и в Мюнхене, где сегодня, 12 апреля, должна состояться первая игра четвертьфинала турнира между "Баварией" и ужшкммт мадридским "Реалом".

"Боруссия" - "Монако" 12 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Боруссия" - "Монако" 12 апреля 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, однако следить за ходом поединка онлайн можно будет в Сети.

"Боруссия" - "Монако" 12 апреля 2017: ориентировочные составы

"Боруссия": Бюрки; Пищек, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер; Вайгль; Дембеле, Кагава, Пулишич, Геррейро; Обамейянг.

Не сыграют: Гетце (простуда), Шюррле (ахиллово сухожилие), Дурм (мышцы).

Под вопросом: Ройс (задняя мышца бедра).

"Монако": Субашич; Фабиньо, Раджи, Глик, Менди; Моутинью, Силва, Лемар; Мбаппе, Фалькао, Жермен.

Не сыграют: Бакайоко (дисквалификация), Сидибе (аппендицит), Бошилья (голеностоп), Каррильо (пах).

"Боруссия" - "Монако" 12 апреля 2017: перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов

На предыдущей стадии плей-офф Лиги чемпионов "Боруссия" прошла португальскую "Бенфику" (0:1 и 4:0).

"Боруссия" - "Берфика" 4:0 ВИДЕО голов

В свою очередь, "Монако" одолел "Манчестер Сити" (3:5 и 3:1).

"Монако" - "Манчестер Сити" 3:1 ВИДЕО голов

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке выступил с заявлением в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако»

"Боруссия" - "Монако" 12 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Боруссию" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу хозяев в среднем с коэффициентом 1,6, на ничью - 4,4,на успех "Монако" - 5,9.