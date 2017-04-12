Вылечившуюся от рака королеву красоты затравили за худобу (ФОТО)

Керри Паркер перенесла операцию по удалению опухоли мозга.

Пользователи соцсетей обрушились с гневной критикой на 33-летнюю бывшую победительницу конкурсов красоты и актрису Керри Паркер, которая перенесла операцию по удалению опухоли мозга.

Выигравшая свой первый конкурс красоты в 19 лет Паркер отказалась от планов стать военным медиком ради карьеры моделью. В результате девушка проявила себя не только на подиуме, но и в Голивуде, снявшись в блокбастерах "Ультиматум Борна" и "Бэтмэн". Также она ужшкммт попала на страницы журнала "Плэйбой".

Через несколько лет девушка начала регулярно жаловаться на усталость и головные боли. Сначала медики ставили ей диагноз "менингит", но более глубокое обследование показало у Паркер наличие опухоли мозга.

Девушка вернулась в Великобританию, и в 2013 году медики в ходе восьмичасовой операции удалили ей опухоль, причем настолько удачно, что ей даже не понадобилась химиотерапия.

После операции Паркер выучилась на специалиста по здоровому питанию и планирует открыть свой спортзал. С этой целью она выложила в соцсетях фотографию, ставшую впоследствии объектом жесткой травли.

Фото: соцсети

По словам девушки, за время болезни она действительно похудела на несколько размеров, однако многие пользователи Интернета обрушились на нее за это с критикой. Интернет-тролли заявили, что худоба Паркер слишком неестественна и от фото их "корежит".