Виктория Дайнеко возбудила фанатов интимными ФОТО в Instagram

Популярная певица опубликовала интимный снимок в Инстаграм.

Выпускница "Фабрики звезд" Виктория Дайнеко опубликовала в своем Instagram ФОТО.ю на которой звезда позирует практически полностью обнаженной, прикрывая свою грудь руками.

Певица предстала в кадре в сексуальных чулках и крайне откровенной позе. Поклонники тут же отметили прекрасную форму исполнительницы.

Дайнеко выложила еще одну фотографию, на которой она прижимается голой грудью к стене.

💥 Публикация от Фан-Клуб Вики Дайнеко (@victoriadaineko.official) Апр 10 2017 в 3:03 PDT

Ранее Виктория призналась после просмотра фильма "50 оттенков серого", что испытывает зависть к девушкам, которые отваживаются на откровенные снимки.

"Периодически меня одолевало чувство бабской зависти, но это была единственная из негативных эмоций. Не представляю масштаба смелости Дакоты, это же нужно решиться на такие откровенные сцены, а потом еще с гордо поднятой головой выйти из зала после премьеры. Для человека, который в раздевалке фитнес-клуба прячется от всех, когда переодевается, это вообще другая реальность", - написала она в Instagram.