Виктория Дайнеко возбудила фанатов интимными ФОТО в Instagram

Публикация от Фан-Клуб Вики Дайнеко (@victoriadaineko.official)
Ранее Виктория призналась после просмотра фильма "50 оттенков серого", что испытывает зависть к девушкам, которые отваживаются на откровенные снимки.
"Периодически меня одолевало чувство бабской зависти, но это была единственная из негативных эмоций. Не представляю масштаба смелости Дакоты, это же нужно решиться на такие откровенные сцены, а потом еще с гордо поднятой головой выйти из зала после премьеры. Для человека, который в раздевалке фитнес-клуба прячется от всех, когда переодевается, это вообще другая реальность", - написала она в Instagram.