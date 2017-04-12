СКР выясняет местонахождение Ходорковского для экстрадиции в Россию

При этом политик сообщал следователям свой адрес еще полтора года назад.

Следственный комитет России выясняет местонахождение Михаила Ходорковского - бывшего совладельца "ЮКОСа", обвиняемого в совершении тяжких преступлений, для его экстрадиции в РФ. На просьбу "Интерфакса" сообщить, как продвигается следствие в отношении Ходорковского, официальный представитель ведомства напомнила, что СКР расследуется уголовное дело по обвинению предпринимателя в совершении особо тяжких преступлений, связанных с убийством мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушениями на убийство управляющего компании "Ист Петролеум Хандельсгез м.б.х" Евгения Рыбина.

На уточняющий вопрос, принимаются ли меры для экстрадиции ужшкммт обвиняемого, Петренко заявила: "В настоящее время по делу продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе направленные на получение достоверной информации о месте нахождения обвиняемого для решения вопроса о его экстрадиции в РФ".

Постановление о привлечении Ходорковского в качестве обвиняемого в организации убийства и покушения на убийство двух и более лиц (ст. 33, 105 УК РФ) было вынесено в декабре 2015 года.

СКР предъявил бизнесмену заочное обвинение в организации убийства Петухова и объявил его в международный розыск. Интерпол, со своей стороны, отказался выдавать ордер на его арест, мотивируя это политическим характером уголовного преследования экс-главы "ЮКОСа".

По версии следствия, Ходорковский, "являясь акционером и председателем правления нефтяной компании "ЮКОС", в 1998-1999 годах поручил подчиненным ему сотрудникам компании Леониду Невзлину и Алексею Пичугину, а также другим лицам убить мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и управляющего компании "Ист Петролеум Хандельсгез м.б.х" Евгения Рыбина, чья служебная деятельность вредила интересам "ЮКОСа".

По этому уголовному делу уже осуждены Невзлин, Пичугин, Геннадий Цигельник, Евгений Решетников и Владимир Шапиро. О возобновлении расследования по возбужденному в 1998 году делу в связи с вновь открывшимися обстоятельствами в СКР сообщили 30 июня 2015 года.

Впрочем, пресс-секретарь Ходорковского Кюлле Писпанен уже заявила, что заочный арест и объявление экс-главы "ЮКОСа" никак не отразятся на его жизни и передвижениях. "Михаилу Борисовичу все равно. Он свободный человек и не будет себя ограничивать ни в чем", - сказала Писпанен.

В ближайшие выходные должна состояться конференция «Открытой России» на которой, как ожидается, Ходорковский сложит с себя полномочия лидер движения, а ему на смену будет выбран новый руководитель, напоминает "МК".

При этом сегодня у координатора «Открытой России» в Иркутске Ольги Жаковой были проведены обыски (следствие подозревает ее супруга в незаконной предпринимательской деятельности), а глава отделения ОР в Татарстане Илья Новиков был доставлен в суд по обвинению в том, что на прошедшем 7 апреля пикете выкрикивал лозунг «Россия за Путина».

В декабре 2015 года Ходорковский уже объяснял Следственному комитету, что не скрывается, и сообщал свой лондонский адрес, добавляя, что приезжать в Россию для «участия в фарсе» не намерен.