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10 В Москве кинолог накрыл собой упавшего под поезд пассажира метро

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В Москве кинолог накрыл собой упавшего под поезд пассажира метро

Опубликовано 12.04.17 15:43 В Москве кинолог накрыл собой упавшего под поезд пассажира метро

Инцидент произошел на станции "Пушкинская".

Как сообщается на сайте МВД РФ,  служащий в Московском метрополитене кинолог получил медаль "За доблесть в службе" за спасение упавшего на рельсы пассажира. 

Все  случилось 6 апреля примерно в 20:00. Младший инспектор-кинолог Денис Садков с сослуживцами и овчаркой по кличке Рено патрулировал станцию "Пушкинская", где услышал призыв о помощи.

Выяснилось, что на путях стоял пожилой мужчина, а в тоннеле уже были видны огни приближающегося поезда.

"Времени для раздумий ужшкммт не было. Стоявший на рельсах пассажир явно не торопился забраться обратно на платформу или залечь между рельсов", — сказал сам Садков.

Кинолог передал собаку сослуживцу и спрыгнул на рельсы, после чего сбил мужчину с ног и накрыл  его своим телом за секунды до прибытия состава. Машинист пытался тормозить, но не успел остановить поезд. В итоге состав проехал над людьми.

Отмечается, что полицейский и спасенный им пассажир не пострадали. Пассажира передали прибывшим на место врачам, а Садков продолжил патрулирование станции.
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