СМИ сообщили о намерении Минздрава лишить безработных медполисов

Однако в Минздраве опровергли информацию о намерении лишить безработных россиян полисов ОМС.

Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) собираются лишить бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых россиян. Это следует из доклада Минздрава «Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год», пишут «Известия».

По данным издания, теперь этим категориям граждан будет полагаться только скорая помощь. По мнению чиновников, это поможет сэкономить бюджетные средства. Эксперты в области здравоохранения, напротив, считают, что инициатива приведет к дополнительным тратам ужшкммт для государства, ущемит права граждан и приведет к увеличению нагрузки на «скорую».

В Минздраве газете подтвердили информацию о том, что разрабатывают поправки в законодательство, и добавили, что это инициатива ФОМСа.

В Госдуме заявили, что не поддерживают эту инициативу. Первый зампредседателя комитета по охране здоровья, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов сказал, что будет голосовать против законопроекта из-за того, что он противоречит ст. 41 Конституции РФ об охране здоровья и праве на медицинскую помощь.

Представители ведомства отметили, что поправки касаются тех, за кого работодатель не платит страховых взносов. В Минздраве разъяснили, что сегодня в соответствии с законодательством РФ страховые взносы на ОМС работающих застрахованных граждан уплачивает работодатель, а за неработающих застрахованных лиц (дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные, студенты) взносы вносят субъекты РФ за счет своих бюджетных средств. Но есть категория лиц трудоспособного возраста, занимающихся трудовой деятельностью без оформления договоров. Они имеют доход, но в социальные фонды при этом ничего не платят.

Однако в Минздраве опровергли появившуюся ранее информацию о лишении безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов обязательного медицинского страхования, пишет «Лента.ру» со ссылкой на сообщение официального представителя ведомства Олега Салагая.

«Ликвидации такой базовой социальной гарантии как право на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС не предусмотрено ни в одном из готовящихся законопроектов или нормативных актов. Это неизменная и согласованная позиция Министерства здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования: Конституция РФ гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь всем гражданам нашей страны без различия работают они или нет», — говорится в сообщении.