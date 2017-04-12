Галактика, космические агенты, американская певица Рианна, а также голливудские звезды Клайв Оуэн и Кара Делевинь в главных ролях предстанут в новом фильме Бессона.

Фантастический блокбастер «Валериан и город тысячи планет», снятый знаменитым режиссером Люком Бессоном, признан самым дорогостоящим фильмом за всю историю французского кинематографа, сообщает "Ридус" со ссылкой на Cineuropa.

<br />

На создание этой ленты было потрачено 197 миллионов евро. До этого самой крупнобюджетной французской лентой считалась комедия 2008 года «Астерикс на Олимпийских играх», на производство которой ушло 78 миллионов евро.

Хотя новая картина Бесссона и считается французской, снята она ужшкммт на английском языке. В противном случае ей было бы трудно рассчитывать на кассовый успех в США, где зарубежные ленты не дублируют, а показывают с субтитрами.

Главные роли отведены актрисе Каре Делевинь и Дейну ДеХаану. Кроме того, в фильме отметились Клайв Оуэн, Итан Хоук и Рианна. На российские экраны фильм выйдет только 10 августа, в то время как мировая премьера пройдет 20 июля.