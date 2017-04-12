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Путин: отношения с США при Трампе стали еще хуже

Опубликовано 12.04.17 12:56 Путин: отношения с США при Трампе стали еще хуже

Президент России оценил уровень доверия в отношениях Москвы и Вашингтона при Трампе.

Президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Мир" о том, что уровень доверия с США при Трампе не стал лучше.

"Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а, скорее всего, деградировал", - сказал глава государства.

По его словам, несмотря на звучащие заявления, реальной трансформации НАТО не происходит - Альянс остается очень идеологизированным и все еще живет в парадигме блокового ужшкммт противостояния.

Владимир Путин отметил, что, в отличие от НАТО, ОДКБ создавалась в новых условиях для ответа на современные вызовы, и атмосфера в организации сформировалась абсолютно иная.

"Поэтому, может быть, у нас нет прямых совместных чисто политических или политизированных заявлений. У нас и решения принимаются консенсусом. Причем это не формально, а по сути, именно по сути консенсуса", - добавил президент России.

Также, говоря о НАТО, добавил, что организация "продолжает жить в парадигме блокового противостояния".

"НАТО создавалась в условиях холодной войны и противоборства двух блоков. Теперь такой ситуации нет. Нет никакого разделения по идеологическому признаку между государствами, и в Европе в том числе. Но вот эти родимые пятна холодной войны, они на НАТО очень заметны", - заявил он.

Президент России затронул и тему химической атаки в Сирии. Он отметил, что на месте происшествия нужно провести проверку.

"Ну чего проще — приехать на тот же аэродром, по которому наносились удары и якобы с которого стартовали самолеты с химическим оружием, и всё там проверить. Если наши партнёры говорят нам о том, что под удар сирийской авиации попали какие-то мирные граждане, тогда пусть эти мирные граждане допустят на места этих атак наблюдателей ООН, международных организаций, и там надо всё проверить", - сказал президент.

На его взгляд, существует две версии произошедшего в Сирии, и их необходимо проверить. Так, либо сирийская авиация попала в подпольный цех с химикатами, либо это провокация для давления на сирийские власти.

"И это подлежит проверке. Без проверки мы не считаем возможным предпринимать какие-либо шаги, направленные против официальных сирийских властей", - сказал он.

В вопросе об отмене визового режима со странами Средней Азии лидер страны отметил важность ужесточения контроля за "миграционными потоками".

"Просто так взять включить, что-то выключить по объективным обстоятельствам невозможно. Спецслужбы должны работать лучше, эффективней, и если мы говорим об экономических процессах, то мы не должны забывать о нашем сотрудничестве в области безопасности", - добавил Владимир Путин.
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